Manzanares pide al Gobierno que cumpla su compromiso contra la violencia machista

Miércoles, 16 mayo 2018

provincia

Ciudad Real | El Dia

Todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Manzanares, a excepción del PP, se han sumado a la concentración convocada este miércoles por el Área de Igualdad para apoyar el manifiesto de municipios por el cumplimiento efectivo del Pacto de Estado en materia de violencia de género. El alcalde, Julián Nieva, ha leído el manifiesto que exige al Gobierno de España que cumpla su compromiso económico y ha expresado la “apuesta incondicional” de Manzanares contra la violencia machista.

Ante la fachada del Ayuntamiento y desde un estrado en el que ha estado acompañado por representantes de los grupos municipales del PSOE, ACM, UPyD e IU, el alcalde de Manzanares ha destacado en la concentración del 16-M que esta ciudad “una vez más está dando la cara” ante lo que ha calificado como “error del Gobierno” de no introducir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 los 20 millones de euros comprometidos para este ejercicio con el fin de garantizar el cumplimiento del Pacto de Estado por parte de los municipios mediante la prestación de servicios de detección y atención integral.

Julián Nieva, no obstante, ha confiado en contar con el apoyo de todos los grupos, presentes y ausentes, para “no escatimar esfuerzos” contra la violencia de género, objetivo en el que ha dicho que hay que trabajar diariamente “y para el que se necesitan recursos económicos” con el fin de erradicar esta lacra. “Es un problema real que afecta a la mitad de la población y ante el que no podemos permanecer insensibles ni un día más”, ha señalado durante su intervención.

El primer edil se ha hecho eco de las reivindicaciones feministas que en este 16 de mayo, con manifestaciones en 40 ciudades de toda España y bajo el lema ‘Compromiso = Presupuesto”, denuncian el incumplimiento en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 de los 200 millones de euros pactados contra la violencia de género, cantidad que supondría el 0,04% del total. De esos 200 millones, 20 son específicos para ayuntamientos. Por el contrario, el presupuesto de Defensa aumentará en 2018 en 819 millones (+10,7%) y financia rescates de bancos y autopistas.

“Malo es no tener la capacidad de pactar, grave es no tener la sensibilidad necesaria en este asunto, e imperdonable es que se pacte, se llegue a acuerdos y no se cumplan”, añadía el alcalde antes de leer el manifiesto del Foro de Municipios por el Pacto de Estado y al que se ha adherido la concejalía de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Manzanares.

De esta forma, Manzanares reafirma su compromiso frente a la violencia machista y se compromete a cumplir las medidas establecidas en el Pacto de Estado en materia de prevención, detección y atención integral frente a las diferentes manifestaciones de la violencia machista. Para ello, como el resto de municipios adheridos, reclama un marco competencial claro y una financiación estable y suficiente que garantice estos servicios.

El manifiesto leído por el alcalde denuncia el incumplimiento de los compromisos que, hace más de seis meses, adquirió el Gobierno central. Por ello, entre otras medidas, se exige al Congreso de los Diputados la creación inmediata de la comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Estado y, al Gobierno central, que transfiera los 20 millones anuales previstos para los municipios.