El PSOE exige al Gobierno cumplir con el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género

La vicesecretaria general de Igualdad de la ejecutiva provincial socialista, Amparo Torres, declaró este miércoles que "la lucha contra la violencia de género debe de ser la prioridad absoluta de cualquier gobierno democrático, pero no en una foto o en un discurso, sino en la consignación de los presupuestos porque es ahí donde se plasman las actitudes y los compromisos reales de un gobierno".

A su juicio, ha quedado claro que "este Gobierno de Rajoy no ha sabido hacer una lectura de lo que las mujeres reclamamos en las calles el pasado 8 de marzo, un clamor que pide a los gobernantes que escuchen y que abran los ojos a la realidad, que es que las mujeres no estamos dispuestas a seguir sufriendo la desigualdad y la injusticia por el simple hecho de serlo y, mucho menos, a que no se pongan en marcha todas las medidas y todo el presupuesto comprometido".

Torres realizó estas declaraciones en la manifestación convocada en la tarde de este miércoles por la Coordinadora 8-M, donde encabezó junto al secretario de Organización provincial, Fran Valera, la representación socialista para exigir el cumplimiento del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, donde añadió que "una vez más le decimos al gobierno del PP, del presidente Rajoy y de la ministra Montserrat, que no engañen, que no hagan trampas, porque de los 200 millones de euros acordados faltan 120 millones en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018". "Son exactamente", detalló, "los 118 millones que deben de gestionar comunidades autónomas y ayuntamientos y que debe de poner íntegramente el gobierno de la nación".

Amparo Torres recordó que los socialistas "fuimos a ese Pacto para que las 213 medidas urgentes que se acordaron se pongan en marcha de manera inmediata, fuimos para proponer e impulsar medidas que den solución a las mujeres de nuestro país y a sus hijos e hijas, medidas que impidan que nos maten porque ya son 11 las mujeres asesinadas en España en lo que va de año".

La responsable socialista expuso que en el año 2017, en la provincia de Albacete, 820 mujeres denunciaron sufrir violencia de género y que 253 de ellas solicitaron una orden de protección, y que por estos datos y por la necesidad de más presupuesto "los socialistas estamos y estaremos presentes en las movilizaciones feministas con las asociaciones de mujeres, con las organizaciones y colectivos, que es donde hemos estado siempre liderando la lucha por la igualdad y exigiendo que a las mujeres se nos deje de tratar como ciudadanas de segunda".