El club TrainingRey Tello avanza con fuerza y firma una temporada de ensueño

Viernes, 18 mayo 2018

Polideportivo: Atletismo

Hace poco más de dos años y medio nació el proyecto de la escuela TrainingRey de crear un club de atletismo de niños. Poco podía imaginar su director, Fernando Rey, donde podía llegar tan pronto algo que en un principio solo era una ilusión. Paso a paso, el equipo comenzó su actividad participando en las competiciones escolares de cross y pista, con los objetivos de aprender y disfrutar.

La nómina de corredores no ha dejado de ir creciendo exponencialmente, junto a eso y la buena actitud de los chicos en el día a día, ha hecho que los buenos resultados no se hagan esperar. Los jóvenes atletas azules no han parado de progresar y mejorar en todo este tiempo. En la última temporada se ha podido ver al club toledano repartiendo a la marea azul por todo el territorio nacional, comenzando a convertirse en un gran valor firme de futuro, ya que sus gestas cada vez suenan con más fuerza.

Esta temporada está siendo para enmarcar, cerrando el invierno con nueve podios en el Campeonato Provincial y cuatro en el Campeonato de Castilla La Mancha de cross en Edad Escolar, siendo uno de los clubes con más representantes en la línea de salida de estos últimos campeonatos citados. Recientemente, han continuado con su ascensión en la pista, logrando trece podios en las diferentes jornadas de los Campeonatos Provinciales y tres en los Campeonatos de Castilla La Mancha en Edad Escolar.