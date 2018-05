Groundation, Konshens & Dub Akom y Spice, entre las nuevas confirmaciones del Rototom

Jueves, 17 mayo 2018

MÚSICA | Judith Mateo

La lista de incorporaciones para el escenario principal se estrena con la banda californiana de roots reggae Groundation, que actuará el viernes 17 de agosto, y sigue con triplete jamaicano: Konshens & Dub Akom (22 agosto), Kabaka Pyramid & The Bebble Rockers (19), y Spice, referente femenina del dancehall de la isla caribeña, que brillará sobre su propio escenario: la Dancehall, el primer día del festival, el 16 de agosto.

Este 25 aniversario hace un guiño a los orígenes italianos del Rototom Sunsplash --fundado en Gaio di Spilimbergo en 1994-- con un show especial: Italian Reggae AllStars, que reunirá el 21 de agosto a Africa Unite, Giuliano Palma, Brusco, Nina Zilli, Raiz, Train to Roots y Michela Grena. Completan el anuncio para el Main Stage los también italianos Mellow Mood (21 de agosto) y Bad Gyal, nueva tendencia del dancehall en la escena musical española, para el sábado 18 de agosto.

El Lion Stage anuncia por su parte a Biga Ranx ft Atili y Akatz, ambos el día 19, Villa Ada Posse & The Mad House Band (22) y Ras Kuko & The One Xe Band, dos días antes, que llegará con invitados especiales.

RAÍCES MEDITERRÁNEAS PARA EL VIERNES 17

Por el escenario pasarán también Earth Kry, el 16 de agosto; Royal Sounds, también en la primera jornada del Sunsplash; Hi-Shine Ladies Reggae Band, el día 18, y los valencianos Mediterranean Roots, el viernes 17.

Como colofón, Freddie Krueger, Northern Lights y New Level BCN Crew se incorporan a la Dancehall, el 22, 21 y 16 de agosto, respectivamente.