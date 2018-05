El FSD Puertollano busca en Antequera una victoria que le meta en la final por el ascenso

Viernes, 18 mayo 2018

Fútbol Sala: Fase de ascenso a Primera División

DEPORTES | El Día/FS Puertollano 11:05 |

Una vez recuperados del final no apto para cardiacos que se vivió en el Pabellón Antonio Rivila en este primer partido de esta fase de ascenso a 1ª División que acabó adjudicándose el FSD Puertollano-Deportes Zeus en los penaltis tras empatar a 5 contra UMA Antequera los manchegos se desplazan hasta tierras andaluzas con la intención de seguir escribiendo su historia con letras de molde. La tarea no será nada fácil para los pupilos de Marlon Velasco que en el primer partido consiguieron anotarse el primer punto de la eliminatoria tras un sufrido partido que se decidió en la lotería de los penaltis aunque los rojillos pusieron toda la carne en el asador por conseguir el primer punto en juego. Este viernes habrá que olvidar lo ocurrido el pasado fin de semana y prepararse para vivir un vertiginoso partido donde los rojillos se tendrán que dejar el alma en la pista pata tratar de derrotar a los pupilos de Moli que ya en Puertollano demostraron que no será tarea fácil.

La eliminatoria se desplaza hasta Antequera donde el viernes a partir de las 20,45 horas en el Polideportivo Fernando Arguelles se dirimirá el 2º punto de la eliminatoria de ascenso a 1ª División entre UMA Antequera y FSD Puertollano. Si la victoria cae del lado del conjunto universitario la eliminatoria se decidiría el Domingo a partir de las 13 h en Antequera por contra si la victoria cae del lado del FSD Puertollano-Deportes Zeus no haría falta la disputa del tercer partido y los manchegos esperarían rival para la siguiente eliminatoria. Marlon Velasco sabedor de la importancia del partido no ha dejado nada al azar y está preparando meticulosamente este importante partido. El entrenador de los manchegos ha continuado con su trabajo a pie de pista no dejando ningún detalle sin atar, haciendo hincapié en no conceder ocasiones a su rival, aprovechar las ocasiones que se presenten en ataque y seguir preparando nuevas jugadas con las que sorprender a un rival que sigue sin hincar la rodilla en el tiempo reglamentario ante los manchegos.

Marlon Velasco, técnico rojillo, comenzaba hablándonos del partido, "pese a llevar ventaja en la eliminatoria, somos conscientes de la dificultad que entraña la misma, ante un rival al que todavía no hemos sido capaces de vencer durante el tiempo de juego real en los tres partidos que hemos disputado esta temporada. Seguiremos creyendo y peleando por conseguir esa primera victoria, aunque solo sea por una cuestión de probabilidades. La verdad que el tipo de juego que desarrolla la UMA Antequera no nos favorece en absoluto. Su juego directo en la puesta en juego del balón desde saque de meta o la incorporación del portero en los saques de banda largo nos obligan a bajar nuestra primera línea defensiva. En ataque posicional, apenas necesitan elaborar para crear peligro, sobre todo cuando esta Miguel Fernández en el pívot, que juega muy bien y se impone físicamente a nuestros menudos cierres, haciéndonos mucho daño y generándonos un sufrimiento continuo. Para neutralizar su juego directo, debemos organizarnos y dominar muy bien los espacios defensivos, que nuestro cierre supere el examen de Miguel Fernández con nota y que nuestro portero nos proporcione seguridad, con mando, anticipación y acierto en sus intervenciones".

Marlon continuó analizando el rival del viernes: "En ataque debemos tener mucho orden y equilibrio e interpretar bien su defensa para intentar generar ventajas y evitar las pérdidas de balón no forzadas y/o en situaciones dónde tengamos dificultad para temporizar y organizarnos. Sabemos de su potencial y aunque tienen la presión de ganar para no volver a caer por segundo año consecutivo a las primeras de cambio, ya demostraron en la última jornada de liga su experiencia para sobreponerse y vencer ante una situación emocional complicada". El partido dará comienzo a las 20,45 h del viernes en el Pabellón Fernando Arguelles de Antequera y será dirigido por los colegiados Fernández Cárdenas y Jarque Ruíz del colegio madrileño.