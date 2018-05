El PP lleva a las Cortes "testimonios reales" de la realidad de CLM

Jueves, 17 mayo 2018

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

El PP de Castilla-La Mancha ha pedido este jueves al presidente regional, Emiliano García-Page, que dé "la cara" y sea valiente ante quienes representan la "realidad" de lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha frente a los anuncios, el "autobombo" y "no cumplir sus compromisos".

Así lo ha indicado la presidenta de Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, en la rueda de prensa que ha ofrecido en las Cortes regionales junto a diferentes colectivos y personas particulares, que ha asegurado que representan "testimonios reales" en la región y que vienen sufriendo las "nefastas políticas" del Gobierno regional.

Un Gobierno que, según ha afirmado, "lejos de beneficiar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha se dedica a beneficiar a unos cuantos amigos del PSOE a través de empresas públicas como Geacam o Impulsa e incrementando el gasto en asesores".

"Pero no hay dinero para los castellano-manchegos, para políticas sociales, para verdaderas políticas de empleo que creen puestos de trabajo", ha afirmado Guarinos, para quien García-Page y Podemos "están destruyendo la región, la ilusión de las personas, el bienestar social y todo el proceso de recuperación y de creación de empleo que se había generado con el PP".

UN GOBIERNO "RESPONSABLE"



Para la responsable 'popular', la región necesita un gobierno "responsable" que ejerza políticas que lleven a la Comunidad Autónoma al camino del bienestar económico y social, por lo que ha dado la palabra a distintas personas que ha dicho que representan "hechos y realidades" que no pueden expresar en otros sitios y a las que la Junta "niega la palabra".

En este sentido, durante la rueda de prensa ha tomado la palabra Carmen Yuncos, quien ha lamentado que a su hermano, diagnosticado de ELA, el Gobierno regional "le haya negado" el traslado a una unidad especializada para tratar esta enfermedad, así como que en la región, pese al convenio firmado con la Fundación Luzón, no existan aún unidades especializadas en esta enfermedad.

De su parte, José Juan, en representación de una asociación de afectados por la declaración de zonas ZEPA en la región, ha dicho que el Gobierno regional va a buscar "la ruina" a los agricultores y les está "machacando" con la declaración de zonas ZEPA, por lo que ha hecho una llamada de socorro a todos los políticos que se muestran "insensibles" con su dramática situación.

La alcaldesa de Fuentenovilla (Guadalajara), Montserrat Rivas, ha señalado que la despoblación en esta zona de Guadalajara es "cada vez mayor" y que la Junta no hace "nada aunque prometa mucho". Además, ha lamentado que se hayan "politizado" los grupos de desarrollo rural, dividiendo la comarca.

DISPUESTO A LLEGAR A ACUERDOS



El secretario de la Plataforma por la Agricultura Ecológica, Anastasio Yébenes, ha afirmado que Castilla-La Mancha ha pasado de ser una región "puntera" en esta materia al "deterioro" de esa imagen por las políticas que está aplicando el Gobierno regional, y ha dicho a García-Page que todavía hay solución al problema y que están dispuestos a llegar a un acuerdo.

En la misma línea, Juan Antonio, un agricultor de la Villa de Don Fadrique (Toledo) afectado por el daño de los conejos, ha criticado que "ninguna" de las medidas puestas en marcha por la Junta haya sido eficaz y ha pedido que se lleven a cabo medidas "serias" como declarar plaga en lugar de "atacar a los agricultores".

Finalmente, un ciudadano particular ha tomado la palabra para reclamar al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha los 9.950 euros de la operación de rodilla de su mujer en la sanidad privada, después de que en la pública no se la hicieran diciendo en reiteradas ocasiones que no había médicos ni quirófanos disponibles.