El PSOE pide tranquilidad a los colectivos con problemas

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido este jueves tranquilidad a los colectivos y personas con diferentes problemáticas en la región porque "se les ha tratado mejor que en la pasada legislatura". "En todos los ámbitos se ha avanzado y no hay ni uno solo en el que se pueda decir que hemos retrocedido", ha añadido.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Fernández, después de que el PP haya ofrecido una rueda de prensa junto a asociaciones, colectivos y particulares de los que ha asegurado que representan "la realidad" que vive la región.

"Es evidente que todos los colectivos, si hacen una evaluación de la situación de partida, dónde estamos y cuál es el objetivo, sabrán que hemos avanzado mucho", ha indicado, para agregar, no obstante, que "es evidente" que quedan problemas por resolver en la Comunidad Autónoma.

Según ha señalado, cuando se deja "un socavón y no un solar", se tiene que empezar a construir los cimientos para luego construir el edificio". "Emiliano García-Page ya ha rellenado el socavón, ha construido los cimientos y está reconstruyendo el edificio a mucho mejor ritmo de lo que pensábamos".

"Hoy tenemos muchos más beneficiarios de la Ley de Dependencia, la mitad de lista de espera en sanidad, más profesionales sanitarios, más docentes en las aulas, se atiende mejor a los colectivos con problemas y situaciones vulnerables; pero todos los problemas no desaparecen de un plumazo porque si no hubiera problemas no serían necesarios los gobiernos", ha argumentado.

Bajo su punto de vista, lo más "complicado" en esta legislatura va a ser gestionar la ansiedad y no la reconstrucción porque todos los colectivos esperan que su problema sea el primero en resolverse. "Paciencia confianza y tranquilidad porque nuestra hoja de ruta está clara: reconstruir los servicios públicos, generar economía y empleo, y redistribuir la riqueza para una sociedad más justa", ha concluido.