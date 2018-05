PEDRO RUIZ, “CONFIDENCIAL” (Por Eduardo Martínez Ruiz)

Viernes, 18 mayo 2018

Hace un día precioso en Madrid. Primaveral, buena temperatura, colorido… todo anima a moverse, a hacer cosas, a trabajar, a que vaya mejor todo. Parece mentira, pero así lo siento. Siempre he creído que el clima determina mucho nuestras vidas. No es lo mismo vivir en un sitio que otro, con un clima que con otro, en una estación u otra, etc.