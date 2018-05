A NUESTRO QUERIDO ALCALDE SIRO RAMIRO (Miguel Angel Araújo)

Viernes, 18 mayo 2018

OPINIÓN | El Dia

Como en cada evento donde concurre nuestro Alcalde, no podía pasar inadvertido y enturbiar el buen desarrollo de la jornada. En unas horas de ausencia donde no pude estar por motivos personales, se encargó de difundir una falsedad, impropia de un político, hacia mi persona. Durante la mañana, y poco después del acto de inauguración del evento, por parte del presidente de la Diputación, se personaron una Inspectora y una subinspectora de trabajo, a comprobar que todas las personas que estaban trabajando dentro de los Stands, cumplían la legislación en materia laboral. Pues bien, en esas horas donde no estuve presente, Siro Ramiro, se encargó de filtrar como información, que el que suscribe había sido quien había denunciado para que se realizara la visita de las Inspectoras. Afirmación, como digo, que se encargó a trasladar a todos los participantes en el evento. Como se puede deducir de este texto, imagínense mi sorpresa cuando llegué, de nuevo, a disfrutar de tan maravillosa jornada y me encuentro a todos estos participantes enfadados y sorprendidos por la información que les había llegado.

Inmediatamente, me puse a hablar uno por uno con los participantes, para defenderme de semejantes afirmaciones y por otra parte de la “bajeza” política de nuestro Alcalde. Luego de esto, pensé: “ya ha empezado la campaña electoral??” Ustedes mismos, juzgarán el hecho.

No soy una persona, que olvide ni deje las cosas a medio hacer, por eso el mismo lunes día 14, me puse a indagar de dónde podía haber salido tan semejante información. Pues bien, tirando de amistades y de la “máquina tonta” que es Google, descubro que la Inspectora que realizó la visita esa mañana no es otra que una Exconcejal Socialista del Ayuntamiento de Tomelloso, Dª Ana María Martínez Losa. Qué casualidad!! Que buenas amistades tienen el Presidente de la Diputación y nuestro Alcalde, en particular, este último, que durante la Inspección se limitó a ponerse detrás de ella y cruzarse de brazos.

Pues bien, esta Sra. que hasta Julio de 2017, ejerció como Concejala Socialista, reconoció que dejaba el puesto por “la falta de acierto y dedicación a la hora de abordar las tareas que se derivaban de las concejalías que tenía delegadas”. Lo siento mucho, Sra. Inspectora, creo que esta vez tampoco ha estado Vd. muy acertada. Porqué no inició las diligencias estando presente el Presidente de la Diputación. Se imagina el escándalo. Lo sabía el Alcalde de Almadén?? Continuará….