El PSOE denuncia que el recorte de fondos se traducirá en 25 contratos menos en Cuenca

Viernes, 18 mayo 2018

Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas

Cuenca | ELDIAdigital.es

Según critica, este “tijeretazo” supondrá 25 contratos menos, es decir, “25 conquenses que se van a quedar sin un empleo y ni Lidón como subdelegada del Gobierno en Cuenca ni Catalá como ministro por esta provincia han movido un dedo para evitarlo”.



Argumenta Galiano que, pese a que el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, “presumió” hace unos días de que la aportación para esta región subía un 1%, lo cierto es que se ha hecho un reparto por provincias que supone que Cuenca recibe 35.000 euros menos. “Parece que consideraban que Cuenca estaba recibiendo fondos de más y han decidido pegarnos el hachazo”, ha lamentado.



A esto se añade que no se ha tenido en cuenta el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por lo que la citada subida “se queda cortísima”. Algo que denota que “a Rajoy le importa muy poco la mejora de las condiciones de los trabajadores”.



“Quizá para Lidón y para Catalá perder 25 contratos no es mucho, parece que no se dan cuenta de que no hablamos de números sino de personas”, ha dicho la senadora, añadiendo que “sumado a que Benjamín Prieto sigue sin recular y no va a recuperar la aportación de Diputación al Plan de Empleo del Gobierno regional, el número de desempleados que se quedan sin un trabajo por culpa de los responsables del Partido Popular sigue creciendo”.

La responsable socialista ha señalado para terminar que “mucho paseo se da por la provincia la subdelegada del Gobierno en Cuenca, como si fuera un cargo político del PP en vez de una representante de todos los ciudadanos, y a la hora de la verdad no defiende los intereses de los conquenses”. Palabras que suscribe también para Catalá, quien “el título que le han otorgado de conquense del año le queda grandísimo”.