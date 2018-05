Lori Meyers, Dorian, La Casa Azul, Sidecars, Coque Malla o Nancys Rubias desembarcan en el Interestelar de Sevilla

Viernes, 18 mayo 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Este festival de música, que ha cosechado una gran acogida en sus dos versiones anteriores y que se enmarca dentro de la programación de +Cultura en Primavera, vuelve a apostar por un amplio cartel de artistas de diferentes estilos, desde el rock al pop, indie, mestizaje o hip hop, entre otros.

Además de los ya citados, en los jardines del CAAC estarán también Full, Rayden, Ángel Stanich, Arizona Baby, Rufus T. Firefly, Arco, Elefantes, Tulsa, Sexy Zebras, Virginia Díaz DJ Set, Josele Santiago, El Imperio del Perro, Villanueva, Los Bengala, The Grooves, All La Glory, Club del Río, Tu Otra Bonita, Batrcio, Bitches, L'emperador, Turmalina, The Vibrowaves, Dûrga y Repion.

La banda granadina Lori Meyers formada por Ale Méndez, Alfredo Núñez y Noni López ya forma parte de #InterestelarSevilla2018. Tras sacar su nuevo disco, 'En la espiral', los granadinos vuelven a recorrer los escenarios pletóricos, optimistas y dispuestos a arrasar con un nuevo arsenal de melodías rotundas y estribillos definitivos. En esta segunda parte de la gira llegarán a Sevilla para presentar el sexto álbum de su carrera sobre el escenario de Interestelar. Además de sus nuevos temas, su legión de fans disfrutará de sus grandes hits en directo como 'Emborracharme', 'Mi Realidad' o 'Luces de Neón'.

Los barceloneses Dorian, considerados como una de las bandas con más proyección nacional e internacional de la escena musical española actual, pisará las tablas sevillanas en la despedida de la reedición de su disco en directo 'Diez años y un día' donde el público podrá corear su popular repertorio 'Cualquier otra parte', 'Paraísos artificiales' o 'La tormenta de arena'.

Además el polifacético David Martínez Álvarez, rapero, poeta y escritor más conocido como Rayden, presentará 'Antónimo' en Interestelar Sevilla 2018, pop rock y rap, música libre, sin etiquetas. Otro que trasciende géneros es El Kanka, el malagueño presentará en Sevilla su recién anunciado y todavía inédito álbum 'El arte de saltar'.

Juanito Makandé volverá a Sevilla tras cerrar su gira anterior con un hito al alcance de muy pocos, llenar dos noches seguidas el auditorio Rocío Jurado (16.000 entradas). Siempre con esa sinceridad apabullante y esa cercanía con su público que le caracteriza: "Si el alma se pudiera cortar a trozos, sin ninguna duda estas nuevas canciones que están en el camino son esos trozos", Juanito Makandé ha decidido retomar su exitosa carrera musical en solitario y presentar su nuevo disco 'El habitante de la tarde roja', una nueva etapa de la que disfrutaremos en Interestelar Sevilla en el que será uno de los directos más esperados del festival.

Lo mismo se puede decir de los siguientes confirmados para Interestelar: SFDK vuelven a los escenarios y lo harán por todo lo alto en la presentación del que será su esperado nuevo disco sobre las tablas del festival de su ciudad. Todo un acontecimiento para una escena hip hop de la que son referentes.

Y si hay un referente en Sevilla para la música ese es Kiko Veneno, uno de los artistas nacionales pioneros en fusionar diferentes estilos de manera renovadora: el flamenco, el pop y el rock acercando su música a públicos de diferentes estilos musicales.

Su música, su arte, sus tablas sobre el escenario convertirán su actuación en el festival sevillano en un directo irrepetible donde el público disfrutará de uno de los cancioneros más importantes de la música popular en castellano.

Por otro lado, Coque Malla, otro de los personajes imprescindibles para entender la música popular en España, ya sea al frente de Los Ronaldos o en su brillante carrera en solitario, ha confeccionado un apabullante repertorio de temas que presenta en uno de los mejores directos del país, como muestra de esta sobrada solvencia su nuevo disco, 'Irrepetible' está grabado en directo.