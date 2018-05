PROHIBIDO PARLAMENTAR EN CASTILLA LA MANCHA (Por Rafa Montilla)

Viernes, 18 mayo 2018

OPINIÓN | Rafael Montilla

Este nuevo modelo de gobierno no beneficia en nada a las instituciones democráticas autonómicas ni nacionales. Al final de esta confrontación desbordada, quienes saldrán beneficiados serán los defensores de planteamientos más extremistas.



Tradicionalmente se acepta que los primeros Parlamentos, más o menos democráticos, se establecieron en la Grecia clásica. Durante la época de las revoluciones del continente europeo, Siglo XIX y comienzos del XX, los movimientos de tendencias socialistas y sobre todo comunistas se apropiaron de su creación. Implantaron la idea de que gracias a ellos existían. Sin embargo, como algunos historiadores han demostrado, el origen de la institución parlamentaria en Europa se remonta a las reuniones que la nobleza, el clero, y los representantes de las ciudades con derecho, llevaban a cabo con los reyes europeos. Estos les convocaban para aprobar la imposición de gravámenes y derechos, además de tratar las cuestiones graves del Reino. En esencia se conculcaba el principio comúnmente aceptado de que el Rey sólo podía exigir tributos con el consentimiento de sus súbditos.



La última algarada parlamentaria en las Cortes de Castilla la Mancha pone en evidencia la escasa costumbre española para el debate. Se habla mucho y se grita mucho más. Pero da pavor el parlamentar. Este hecho ha quedado patente una vez más cuando en la mañana de ayer, el presidente de la Cámara, sr. Jesús Fernández Vaquero, de PSCM-PSOE, prohibió manifestarse libremente al sr. Francisco Núñez del Grupo Popular. Su posterior expulsión parece seguir la tónica del sr Fernández, para dar por finalizado el debate que no es de su agrado.Recordemos que no es la primera expulsión de diputados que lleva a cabo. El mismo grupo parlamentario, el PP, ya sufrió expulsiones de la Cámara a raíz de los debates por la incorporación de Podemos-CLM al ejecutivo del sr García-Page. También se repitieron escenas similares con ocasión del apoyo del sr. José Molina, Vicepresidente Segundo del Gobierno Autonómico, a la independencia de Cataluña.En esta ocasión se ve complicada la decisión de expulsión por la denuncia presentada por el Grupo Popular por arbitrariedad en la aplicación de las normas de la Cámara.



El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, D. Emiliano García-Page, como primer defensor de la legalidad debería ser el más interesado en no olvidar nuestra tradición parlamentaria. Un presidente de las Cortes, Parlamento o cualquier otra Cámara de representación popular debería ser honesto e imparcial en primer lugar y no sectario en la aplicación de las normas. Esta idea se está implantando en la ciudadanía, al margen del grupo parlamentario que sufra sus decisiones particulares. Moderar el debate no significa prohibir por muy inadecuadas o inoportunas que puedan ser las manifestaciones de los diputados, como ocurre en esta ocasión. Maxime cuando no hace muchos años, el PSOE hizo notoria su oposición al Presidente del Gobierno, José María Aznar, por la Reunión de las Azores, llamándole “ASESINO”. De igual modo, Podemos nos tiene ya acostumbrados a verter todo tipo de lindezas lingüísticas cuando de atacar al enemigo se trata, siendo consentidos en todos los parlamentos.



Lejos queda la primera convocatoria parlamentaria de la que tenemos constancia en nuestro país. Organizada por el Rey Alfonso IX de León en 1188, con posterioridad se le sumaron otras asambleas en 1202 y 1208. En ellas se convocaban a las diferentes instituciones que componían la sociedad española de la época. En todos los casos concurría la misma característica fundamental, el Parlamento o las Cortes como lugar de debate y decisión. Así, como no podía ser menos, nuestras constituciones, desde la promulgación de “La Pepa” en 1812, han continuado defendiendo la libertad de pensamiento y de expresión del pueblo. Directamente o por medio de sus representantes el “Hablar” abiertamente en Sede Parlamentaria ha sido una cuestión de honor, de legalidad y un símbolo de la separación de poderes dentro del Estado. Por desgracia, nuestro sistema político de las Autonomías adolece de esta separación de poderes y de libertad de expresión, a pesar estar incluido en la Constitución Española de 1978.



En esta ocasión, es reprochable al sr. Núñez su oportunismo durante el pleno para acusar a Podemos de apoyar a ETA. Incluso puede considerarse inapropiada la acusación en esos momentos, eso queda al arbitrio de cada persona. Pero, ¿dónde radica la extrema gravedad para impedir hablar a un diputado y expulsarle de la cámara posteriormente? Esta falta de ética parlamentaria ha conseguido que la opinión pública pueda sentirse identificada con el sr. Núñez y al mismo tiempo reconocer la actitud del presidente de la cámara, el sr. Fernández, como dictatorial. Flaco favor se hacea la imagen del PSOE y de PODEMOS en la opinión pública. Por el contrario, quien recibe la mayor bofetada es el sentimiento de falta de libertad en nuestro sistema de gobierno autonómico. Por lo tanto, la tan traída y llevada democracia, tan sólo sería un juego políticoque favorece el crecimiento de las corrientes de opinión extremistas de todo orden.



Parlamento viene del vocablo francés “Parlament” que expresa la acción de “parler”, de hablar. Por lo tanto, todo Parlamento se instituyó como el lugar donde la población o sus representantes legales hablan, discuten y debaten con el fin de resolver los asuntos públicos. Entonces, si consentimos un Parlamento donde estas cuestiones estén vetadas, manipuladas o controladas, por cualquier grupo de poder ¿En qué se diluye el Parlamento y por extensión la Democracia?