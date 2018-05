Inician una campaña de vigilancia de perros potencialmente peligrosos en municipios de Guadalajara

Viernes, 18 mayo 2018

Esta campaña pretende apelar a la responsabilidad ciudadana, así como a la existencia de importantes sanciones económicas para quienes no cumplan con la legislación vigente en materia de animales potencialmente peligrosos, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

La Guardia Civil recuerda que la tenencia de canes potencialmente peligrosas esta sujeta a la concesión de licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos concedida por el Ayuntamiento, lo que conlleva poseer un seguro de responsabilidad civil.

Señala que los animales no pueden ir sueltos y han de ser conducidos únicamente por la persona autorizada para ello; es obligatorio hacer uso del bozal; tienen que ir atado con una correa, no extensible, que no supere los 2 metros de largo y han de estar necesariamente inscritos en el registro municipal de animales potencialmente peligrosos.

Con esta serie de medidas preventivas, desde la Guardia Civil se pretende concienciar a los ciudadanos propietarios de animales de estas características, así como evitar el acometimiento a ciudadanos de canes de estas razas, con el fin de evitar importantes daños graves a las personas.