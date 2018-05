HE DECIDIDO (Por Eduardo Martínez Rico)

Sábado, 19 mayo 2018

He decidido que no me voy a quejar más, no para mí, al menos, no hacia mí. He decidido que no me voy a lamentar de mi situación.

He decidido que no voy a vivir más ni en el futuro ni en el pasado. Que no voy a añorar lo que ya he vivido como un ideal respecto a lo que estoy viviendo ahora, ni voy a anhelar el futuro, lo que todavía no ha sucedido porque estoy insatisfecho con mi vida actual.



No, voy a pensar que nunca jamás voy a ser tan joven como lo soy ahora. Por ejemplo. Que nunca me voy a encontrar tan bien como ahora. Que lo que he conseguido en la vida, en mi vida, después de mucho luchar, es como para sentirme orgulloso.



He decidido que no voy a vivir ni en el ayer ni en el mañana, aún sabiendo que el ayer me sirve para aprender, y el mañana me sirve como horizonte.



Pero no voy a vivir con el alma en vilo, en perpetua insatisfacción, con un desequilibro vital, anímico, personal y profesional –también-, que me hace desgraciado.



Acepto ser inquieto, acepto una cierta insatisfacción que me mueve a emprender proyectos, a luchar, a progresar, pero sabiendo con certeza que mi estado actual es maravilloso, que soy un privilegiado por todo lo que tengo y que debo dar gracias a Dios, o a la Vida, por todo lo que me ha dado y me da.



Y dar gracias también, incluso, por tener la oportunidad de escribir esta humilde hoja y de publicarla.