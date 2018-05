El CB Villarrobledo ya es de LEB Plata y el Almansa puede serlo este domingo

Domingo, 20 mayo 2018

Baloncesto: Fase de ascenso a LEB Plata

DEPORTES | El Día 10:10 |

El CB Villarrobledo hizo este sábado por la noche historia y, tras ganar al Vive El Manou se convertía junto al Marín Ence Peixe Galego en nuevo equipo de LEB Plata a falta de una jornada para la conclusión de las Fases Finales. HA Zornotza y CB Menorca se juegan otra plaza, mientras que en Almansa, los locales tienen todo de cara para conseguir la última.

Un gran Arturo Fernández (25 puntos) y el poderío en la zona de Bruno Diatta (18 rebotes) se han conjugado para conseguir la segunda victoria en dos días de un CB Villarrobledo que ha vivido dos días mágicos con sus fieles seguidores disfrutando en Gandía. Este sábado se levantó después de un mal inicio para firmar una gran segunda parte y conseguir el ascenso a la LEB Plata. Tuvieron que esperar a la derrota del Hispagan Gandía para la certificación matemática del primer puesto. Los locales salieron mejor que su rival pero se vinieron abajo con el marcador en contra. Lucas Hausman (31 puntos),el mejor del CB Marbella La Cañada.

J.1: HispaganGandía vs Vive El Masnou (78-83)

J.1: CB Villarobledo vs CB Marbella La Cañada (77-74)

J.2: Vive El Manou vs CB Villarobledo (74-76)

J.2: Hispagan Gandía vs CB Marbella La Cañada (76-86)

J.3: Vive El Masnou vs CB Marbella La Cañada (Domingo -17:00h)

J.3: Hispagan Gandía vs CB Villarobledo (Domingo - 19:30h)

FASE 2: Marín Peixegalego consigueel ascenso perfecto

Temporada perfecta para los de Javi Llorente, que a la Liga Regular inmaculada, ha firmado dos jornadas muy sólidas para firmas dos nuevas victorias que le dan el ascenso matemático a LEB Plata. Este sábado vencieron aun L’Alfas Sha Wellness muy combativo que estuvo muy cerca de echar por tierra la fiesta local. Jorge Romero (17 puntos) ha firmado el colofón de lujo a una gran temporada para los gallegos y para él mismo. Antes, el Isover Azuqueca fue superior al Valencia BC dominando el rebote y con Julian Lewis (18 puntos),como su mejor hombre.

J.1: MarínPeixegalegovs Isover Azuqueca (74-62)

J.1: Valencia BC vs L´Alfas Serra Gelada (72-81)

J.2: Isober Azuqueca vs Valencia BC (81-68)

J.2: Marín Ence Peixegalego vs L´Alfas Serra Gelada (65-63)

J.3: L´Alfas Serra Gelada vs IsoverAzuqueca (Domingo -10:30h)

J.3: Valencia BC vs Marín Peixegalego (Domingo - 13:00h)

FASE 3: Almansa tiene muy cerca el ascenso

Los locales tienen en la palma de la mano es ascenso a la LEB Plata. Una victoria ante el Igualatorio Estela o incluso una derrota de menos de 9 puntos le daría el primer puesto de una Fase Final 3 de mucha intensidad. Este sábado vencieron con contundencia al CAM Enrique Soler, que pierde todas sus opciones, con un baloncesto coral, una gran rotación y un gran día en el tiro exterior (12 triples con casi un 50% de acierto). En el otro partido el Universitat de Vic remontó un partido loco ante el Igualatorio Estela que con un parcial de 26-9 en el segundo cuarto, parecía tener controlado el choque.

J.1: AfanionAlmansa vs CB Vic (94-84)

J.1: Igualatorio Cantabria Estela vs CAM Enrique Soler (75-71)

J.2: Igualatorio Cantabria Estela vs CB Vic (67-78)

J.2: Afanion Almansa vs CAM Enrique Soler (81-60)

J.3: Afanion Almansa vs Igualatorio Cantabria Estela (Domingo -18:00h)

J.3: CAM Enrique Soler vs CB Vic (Domingo- 20:30h)