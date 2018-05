Reggie Lucas, guitarrista de Miles Davis y productor de Madonna, ha muerto a los 65 años

Domingo, 20 mayo 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Su hija ha anunciado la muerte del cantante a través de su cuenta personal de Twitter. "Reggie Lucas, mi adorado y amado padre, falleció esta mañana a los 65 años. Hizo música hermosa, una familia hermosa, una vida hermosa y lo extrañaré cada día del resto de mi vida" tuiteó Lisa Lucas. Posteriormente, también ha declarado para la revista Rolling Stone aclarando que su padre ha fallecido por complicaciones cardíacas.

Lucas tiene una larga trayectoria que empezó cuando Miles Davis lo reclutó como guitarrista para su banda en 1972. El músico estuvo en la banda del artisa de jazz durante cinco años y fue el encargado de grabar las líneas de guitarra del aclamado álbum 'On the corner'.

Posteriormente, emprendió una carrera musical junto a James Mtume, con quien co-escribió 'The Closer I Get You" para Roberta Flack y Donny Hathaway. Además, también compuso el éxito 'Never Knew Love Like This Before' (1980) de Stephanie Mills, la cual ganó el Grammy a Mejor Canción de R&B y Mejor Interpretación de R&B femenina.

El otro gran punto de inflexión en la carrera de Reggie Lucas fue producir 'Madonna', el álbum con el que la Diva del pop debutó en el mundo de la música en 1983 y que supuso un empujón para su carrera.

"Cuando Warner me llamó para trabajar con Madonna, yo era el artista reconocido", dijo Lucas a la revista Rolling Stone en 2013. "Parece ridículo ahora, pero yo era un profesional reconocido y ella no era nadie. Me reuní con ella en un pequeño apartamento que tenía en el Lower East Side. Pensé que era sexy e interesante, y tenía mucha energía".

Así pues, Lucas fue una figura muy importante en el primer álbum de Madonna. El guitarrista produjo seis de las ocho canciones del disco, entre las que se encuentran 'Borderline', 'Lucky Star' y 'Burning Up'.

Después del éxito alcanzado junto a la Diva del pop, Lucas prosiguió su carrera como guitarrista y productor. Tras tantos años de trayectoria, su música es su legado.