Ideología y mitos en La guerra de las galaxias

Lunes, 21 mayo 2018

La guerra de las galaxias vuelve a estar de gran actualidad. El viernes 25 de mayo se estrena Han Solo. Una historia de Star Wars.

Cuando mis alumnos me preguntan por qué hay que leer épica, les respondo que no es un deber sino un placer que muchos tenemos y que no solo se lee sino que también se puede ver. El ser humano necesita de historias con grandes héroes que iluminen su vida y sus deseos con horizontes mayores que los que tiene al alcance en la vida cotidiana.

Así ocurre con las películas de La guerra de las galaxias, que a millones de personas nos fascinan por el poder de su historia, de las aventuras que cuentan y que cada vez reciben un mayor estudio por parte de los académicos.

Estoy impaciente por escuchar el coloquio que van a tener Fernando Ángel Moreno, autor de La ideología de Star Wars (Madrid: Guillermo Escolar, 2017), y Eduardo Martínez Rico, autor de La guerra de las galaxias. El mito renovado (España: Alberto Santos, 2016). Este coloquio tendrá lugar el 24 de mayo a las 20 horas en la Librería Sin Tarima (C/ Magdalena 32 28012 Madrid).

Estos dos autores tienen mi admiración por sus méritos académicos que son muchos. Fernando Ángel Moreno es profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Tal como aparece en su perfil editorial, es autor también de los libros Estudio del futuro (Bonilla Artigas, 2016) y Teoría de la Literatura de Ciencia Ficción (Sportula, 2014) y editor de las antologías de relatos Historia y antología de ciencia ficción española (Cátedra, 2015) y Prospectivas (Salto de Página, 2012). Escribe desde 2015 un blog sobre política universitaria en el diario Huffington Post. Defiende desde hace años la interacción entre el mundo académico y la sociedad, por lo que ha sido uno de los fundadores del movimiento La Uni en la Calle.

Por su parte, Eduardo Martínez Rico se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis titulada La obra narrativa de Francisco Umbral: 1965-2001 y, además del libro que da motivo al coloquio, ha publicado los siguientes libros: Umbral: vida, obra y pecados. Conversaciones (2001), Umbral. Las verdades de un mentiroso ilustre (2003), Alberto Vázquez-Figueroa o la aventura (2004), Pedro J. Tinta en las venas (2008), las novelas históricas Cid Campeador (2008) y Fernando el Católico. El destino del rey (2015), Relámpagos, novela lírica y filosófica, Cartas de un joven escritor a Don Quijote de la Mancha (2016) y Cuerpos y letras (2016). Asimismo, escribe habitualmente en prensa e Internet, siendo codirector de la revista Avuelapluma.com.

Y también estos autores despiertan mi interés por su capacidad para acercar lo que normalmente se entiende por cultura popular al mundo académico. Fernando Ángel Moreno en su libro señala que el mundo académico no ha comprendido la profundidad de La guerra de las galaxias porque no ha sido capaz de comprender hasta este momento que la historia que cuenta tiene de fondo «múltiples con¬notaciones y reminiscencias que exigen saber más y más de cada tema implicado: totalitarismos, concepto de Estado, mitología, feminismo, budismo, estoicismo…».

La saga de películas producidas por George Lucas nos lleva a conocernos mejor a nosotros mismos, a pensar sobre la sociedad y plantearnos alternativas para un futuro no necesariamente tan lejano. Este mismo autor en una entrevista dice que esta saga: «Nos gusta porque nos plantea situaciones límite en las que debemos superarnos como héroes, pero que implican muy diferentes y complejas ideologías». De modo que estas películas no solo son un maravilloso entretenimiento, sino también nos llevan a una reflexión social.

Por su parte, Eduardo Martínez Rico estudia cómo estas películas simbolizan la aventura vital del ser humano: «Siempre hay un personaje especial (Anakin, Luke, Rey...), que siente, y manifiesta, la Fuerza de forma muy intensa. Este personaje realiza un viaje iniciático, también llamado "viaje del héroe" según Joseph Campbell, […] Durante ese viaje el héroe encuentra un maestro que le enseña, que le ayuda a desarrollar sus habilidades innatas. El viaje exterior, en oposición a las fuerzas del mal, que en este caso sobre todo se concretan en el Lado Oscuro, es un camino también interior, espiritual, de perfeccionamiento».

La guerra de las galaxias entronca con la lucha que tiene el ser humano por enfrentarse a sí mismo y por encontrar un lugar en el mundo, que a veces lleva al lado de la luz y otras al lado oscuro. Refleja cómo la lucha del bien y el mal es constante en nosotros porque, como dice Luis García Tojar, «La fe es un refugio para el alma abandonada. La maravilla de la naturaleza y la hermandad con el otro son mensajes divinos que hay que saber escuchar, pero requieren una conciencia de unidad con la vida que es difícil mantener en tiempos decadentes».

La guerra de las galaxias es mucho más que una historia de aventuras espaciales. Nos mantiene en la tensión por la que el ser humano puede ir hacia la armonía o la destrucción en cualquier momento.

Santiago Sevilla Vallejo

Universidad Nebrija

y Universidad Rey Juan Carlos