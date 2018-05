FIRMA DE LIBROS EN TOLEDO (Por Eduardo Martínez Rico)

Lunes, 21 mayo 2018

El sábado firmé libros en la Plaza de Zocodover de Toledo. Me interesa decir aquí lo contento que estoy de haber venido a Toledo a firmar ejemplares de mi obra. Toledo es de los lugares de España que más me gustan, o me apasionan, y puedo decir que en general me apasiona España.