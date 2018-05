El Atlético Tomelloso apuesta por la continuidad de su proyecto con Darío en el banquillo

Martes, 22 mayo 2018

Fútbol: Tercera División

DEPORTES | El Día 08:35 |



Darío seguirá dirigiendo, una temporada más, al Atlético Tomelloso. Será la tercera temporada para el técnico de Calzada después de coger las riendas del equipo en noviembre de 2016 tras la salida de Carlos Julián. En la temporada y media que ha estado al frente, el conjunto auriverde ha conseguido la permanencia después de una última temporada circunstancial en la que, por unos motivos u otros, se ha sufrido más de la cuenta.

Aunque los resultados no le hayan acompañado, la directiva encabezada por Cristóbal Moraga ha depositado toda la confianza en el entrenador para seguir dirigiendo, una temporada más, la nave del Atlético Tomelloso. Su método de trabajo, el gran conocimiento de la categoría y la ambición por mejorar con creces la temporada anterior han sido algunos de los motivos por los que Darío seguirá al frente del equipo, pero sobre todo, por ser un entrenador de proyectos a largo plazo como ya demostrara en su día al frente del Almagro.

Agradecido e ilusionado

Darío Martín , en declaraciones a los medios de comunicación propios del club, se mostraba agradecido e ilusionado tras sellar su renovación. “Cristóbal y su Junta Directiva me han apoyado en los momentos difíciles y han confiado en mí. De nuevo, creen que soy el adecuado para llevar adelante el proyecto y no pienso defraudarles. Por eso, me siento agradecido. Para mí es, sin duda, el club con mayor capacidad de crecimiento y va en línea ascendente, pero también es cierto que tengo una espinita clavada que quiero sacarme”, comentaba el entrenador del Atlético Tomelloso.

Sobre su propuesta, el técnico auriverde reconocía que “por supuesto que he aceptado con orgullo la responsabilidad de ser el director del proyecto deportivo y, además, con muchísima ilusión. Tomelloso es un sitio de fútbol como pocos y esperemos hacer las cosas bien y, sobre todo, obtener los resultados deseados”. Por último, aseguraba que “nadie dude que vamos a aprender de los errores cometidos y que trataremos de acertar con los fichajes que verdaderamente necesita este equipo”.