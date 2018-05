Eli 'Paperboy' Reed: "En todas las épocas los estilos antiguos de música encuentran formas de abrirse paso"

Lunes, 21 mayo 2018

MÚSICA | Judith Mateo

Eli 'Paperboy' Reed (Boston, 1983) es todo un fondista del soul que alcanzó altas cotas de popularidad hace una década con Roll with you (2008) y Come on and get it (2010). Siempre en la brecha, ahora se une a la High & Mighty Brass Band para grabar un nuevo disco en el que revisita algunas de sus canciones dándolas un nuevo aire.