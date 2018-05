La youtuber Yellow Mellow se lanza como Melo Moreno estrenando nuevo videoclip para su single 'One more river'

Lunes, 21 mayo 2018

No resulta para nada sencillo emprender una carrera musical si tres millones de personas están suscritas a tus dos canales de YouTube (1,6 a Yellow Mellow, el principal, y 1,2 a Melo More, ahora en stand by) para seguir tus peripecias diarias. No en vano, estamos ante la vlogger femenina más grande de España, con el canal de vlogging diario más grande de todos los países hispanos. Pero con su naturalidad habitual, eso es precisamente lo que hace Yellow Mellow ahora que muta en Melo Moreno con su primer álbum, 'Colours', que saldrá a la venta en octubre.

Aunque más que mutar diríase que en realidad la figura pública youtuber se reencuentra consigo misma a través de estas trece canciones de pop y soul con corazón clásico pero sonido plenamente contemporáneo del siglo XXI. Y en ese cruce de caminos es donde emerge Melo Moreno García (Perpignan, Francia, 1989), la persona, para dejar su sello singular también en la música. Confluyendo pero separando la ficción exagerada de YouTube del ser humano real que pone el corazón en sus canciones.

Y es que no, no estamos ante el clásico caso de alguien que aprovecha su tirón popular para saltar a terreno ajeno, pues aunque su intención como vlogger no fuera conseguir fama para triunfar en la música, sus seguidores conocen de sobra sus dotes artísticas gracias a personalísimas versiones de C. Tangana (con 600.000 visionados) o Lady Gaga (tiene varias en plan 'spanish flamenco' y todas ellas con centenares de miles de visitas). De modo que su pasión musical no pilla por sorpresa.

"No soy la niña que se mete a cantar", zanja, al tiempo que avisa de que eso es precisamente lo que demuestra en su disco de debut. Aunque no hace falta esperar a eso, pues ya en 2015 lanzó un primer single, 'Phantom Limb', que se posicionó número 1 en listas de iTunes por delante de su admiradísima Lady Gaga y que acumula más de 6 millones de streamings en Spotify. ¿Casualidad? Revelador cuanto menos.

Escrito por Steve Mac --autor nada más y nada menos que de 'Shape of You' de Ed Sheeran o 'What about us' de Pink--, junto a Ina Wroldsen, 'One More River' ha tenido un recibimiendo indudablemente entusiasta, liderando la lista de los 50 más virales de Spotify en España y acumulando ya más de 350.000 streamings. Además, top 10 en iTunes en Chile, Perú y España, alcanzando el 48 en el ranking Global.

Esta nueva etapa tuvo otro 'día D' el pasado 18 de mayo con el estreno del videoclip para 'One More River', presentado en exclusiva por Europa Press. Grabado en plano secuencia en Berlín con dirección de Florian Anders, está producido por STARKL! Film, una prestigiosa y galardonada productora alemana. La coreografía es obra de Jörn-Felix Alt y está ejecutada por nueve bailarinas de diversas nacionalidades.

La frenética trama del videoclip arranca cuando Melo trata de ayudar a arreglar una moto estropeada. Acto seguido se desata una persecución animada por los nueve bailarines, que van apareciendo y desapareciendo del plano. Después de caminar durante un rato, Melo y las chicas son paradas por un grupo de hombres enmascarados. En el desenlace del vídeo sabremos si Melo y su panda han sido capaces de derrotar a sus contrincantes masculinos.

Grabado en Berlín en diversas sesiones desarrolladas durante los últimos meses, 'Colours' contará con ocho canciones escritas por Melo Moreno y otras cinco de autoría compartida. El título, además, tiene historia, pues según explica ella misma, cada vez que cantaba una canción en el estudio veía un color determinado en su mente. Asumiendo su evidente caso de sinestesia galopante, explica: "One More River por ejemplo la veía naranja y por eso la portada del single es naranja".

Con toda la paleta de colores a su disposición ultima Melo Moreno el lanzamiento de su esperado primer álbum que será después del verano. Todo un pequeño gran salto mortal para la primera youtuber española en formar parte del YouTube Rewind, el vídeo anual en el que la plataforma de vídeos recopila los contenidos más relevantes y enumera a los creadores de ese año. Pero avisa y traza la pertinente línea divisoria: "Yellow Mellow se va a quedar en YouTube y la que se presenta como cantante es Melo Moreno".