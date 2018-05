Entregados los premios del XVII Concurso de Redacción de la Residencia Sagrado Corazón

Lunes, 21 mayo 2018

‘La época que vivieron nuestros abuelos y abuelas

Cuenca | ELDIAdigital.es

El Salón de Actos de la Residencia Provincial Sagrado Corazón de Jesús volvía a ser el escenario elegido para la entrega de los galardones del XVII Concurso Provincial de Redacción ‘La época que vivieron nuestros abuelos y abuelas’, al que no ha querido faltar el diputado de Cultura, Francisco Javier Doménech, quien no ha dudado en felicitar no solo a los ganadores, sino también a todos los participantes en esta edición, que han sido muchos.