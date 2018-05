Detenido Eduardo Zaplana por un presunto delito de blanqueo de capitales, cohecho y contra la hacienda pública

Martes, 22 mayo 2018

El ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana ha sido detenido en Valencia por la Guardia Civil

La detención la han practicado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la denominada operación Erial, que continúa abierta. También ha sido arrestado el empresario Vicente Cotino, sobrino del ex ex director general de la Policía y ex conseller Juan Cotino.



En total, hay previstas siete detenciones, va a haber siete imputados más en la causa y se van a practicar 15 registros.



En estos momentos, agentes de la UCO están registrando los domicilio de Zaplana y Cotino en Valencia. También están registrando un despacho profesional de Zaplana en Madrid. El ex presidente valenciano ha sido trasladado a Benidorm, ciudad en la que fue alcalde, para continuar los registros.



La Guardia Civil considera acreditado que Zaplana cobró comisiones durante su etapa como máximo responsable de la Comunidad Valenciana. Estos pagos, a juicio de los investigadores, estarían prescritos.

Sin embargo, la UCO considera que no han prescrito las recientes operaciones que Zaplana ha llevado a cabo con dinero oculto en paraísos fiscales procedente de los supuestos cohechos y que ha estado repatriando a España en los últimos años.



Las diligencias las lleva el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, ciudad a la que se desplazó ayer por la tarde el ex ministro de José María Aznar.



Zaplana fue presidente de la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002, cuando Aznar le encargó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y un año después la Portavocía del Gobierno. Al frente del Ministerio y de la Portavocía estuvo hasta 2004, cuando el PP perdió las elecciones generales y Zaplana pasó a ser portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados. El ex ministro abandonó la política en 2008.



El nombre del ex presidente de la Comunidad Valenciana apareció vinculado en la operación Púnica y también figuró en conversaciones grabadas a Ignacio González durante la operación Lezo.



Durante el juicio de Gürtel, el ex presidente valenciano Francisco Camps apuntó a Eduardo Zaplana como la persona que introdujo a las empresas de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana.