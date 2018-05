El Ayuntamiento no recurrirá la sentencia que declara nulo el acuerdo sobre los Presupuestos de 2016

Martes, 22 mayo 2018

del TSJ

Cuenca | ELDIAdigital.es

El Equipo de Gobierno no recurrirá la sentencia que declara nulo el acuerdo de Junta de Gobierno Local (JGL) del 15 de julio de 2016 sobre los Presupuestos de ese año porque no tiene ninguna consecuencia económica o administrativa para el Ayuntamiento; dicha aprobación se hizo con informes favorables del Servicio de Intervención Municipal y del Ministerio de Economía y Hacienda, ha explicado el concejal de Hacienda, José Ángel Gómez Buendía.

Gómez Buendía ha recordado que el Ayuntamiento de Cuenca aprobó en un Presupuesto con el informe favorable del Ministerio de Hacienda, porque cumplía con todas las exigencias por la sujeción de los planes de ajuste a los que está sometido. El presupuesto de 2016 gozaba de ese informe favorable no así con el prorrogado del 2014, que no sólo no podía prorrogarse en el ejercicio 2016 sino que tampoco tenía informe favorable del Ministerio de Hacienda.

No hubo urgencia en la aprobación, sino necesidad, una vez aprobados los fondos de ordenación; hay que tener en cuenta que el PSOE en 2015 y con mayoría absoluta fue incapaz de aprobar un presupuesto por ineptitud a la hora de cuadrar las cifras de una Ayuntamiento, que según ellos habían saneado, como se ha demostrado posteriormente, mintieron hasta la saciedad dejando 72 millones de euros de deuda financiera y 6 millones de euros de deuda comercial, hecho que en la actualidad el equipo de gobierno actual ha revertido bajando 14 millones de euros.

Este Equipo de Gobierno aprobó el Presupuesto del año 2016 por el interés general, con informes favorables de intervención y del Ministerio de Hacienda, que interpretaron que esta sentencia del Tribunal Constitucional afectaba a actos que no estuvieran iniciados anteriormente, y es importante resaltar, que la aprobación inicial del presupuesto, tuvo lugar el día 15 de junio de 2016, un mes antes de la famosa sentencia y que el informe favorable del Ministerio de Hacienda se produce el 29 de junio de 2016, todo ello con anterioridad a la publicación de la sentencia.

Los presupuestos de 2016 pusieron fin a cinco años de gestión socialista caracterizados por el mayor endeudamiento de la historia municipal, 53 millones de euros, y el fin a las subidas de impuestos locales. Los primeros presupuestos del Equipo de Gobierno del Partido Popular de 2016 supusieron la primera Bajada de impuestos tras cinco años de subidas.

Gracias a esta gestión se mejoraron las condiciones y medios de Policía Local y Bomberos y se incrementaron las ayudas sociales y a Juventud. Se destinó una partida de 418.000 euros para inversiones en las instalaciones deportivas. La partida destinada a parques y jardines, mejora y protección del medio ambiente se incrementó en más de 130.000 euros.

Se incrementaron en 215.000 euros para viales y obras públicas, y en 120.000 euros para conservación y rehabilitación de edificios. Cantidades que permitieron paliar la falta de mantenimiento de la ciudad de los últimos años. Y permitieron la reforma y rehabilitación del Centro de Recepción de Turistas de 260.000 euros para la Gerencia de Urbanismo, entre otras.