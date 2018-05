El PSOE exige “un verdadero plan estratégico” para frenar la sobrepoblación de conejos

Martes, 22 mayo 2018

Cuenca | ELDIAdigital.es

La senadora socialista por Cuenca, Manuela Galiano, ha exigido al Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, “un verdadero Plan Estratégico” para dar solución al problema de la sobrepoblación de conejos y ha lamentado que “solamente se adoptan medidas aisladas. El Gobierno se limita a tener reuniones, pero no ofrece soluciones; prometen mejorar el vallado, pero no lo ejecutan. ¿Qué es lo que están haciendo? Nada que tenga resultados visibles”.

Galiano ha explicado que la sobrepoblación de conejos es un problema que está afectando a más de 30 provincias de todo el territorio nacional y que genera pérdidas millonarias en la agricultura. Arrasan las explotaciones agrícolas y sus madrigueras generan muchos problemas al estar muy próximas a infraestructuras viarias y ferroviarias, de titularidad estatal.



La parlamentaria del PSOE ha detallado el enfado de los Sindicatos Agrarios ante la inacción del Gobierno y ha recalcado que desde 2012 llevan recordando al Ejecutivo sus competencias, entre las que se encuentra la limpieza de ríos y arroyos por parte de las Confederaciones Hidrográficas, así como los taludes de las carreteras y vías del tren, pertenecientes a ADIF y al Ministerio de Fomento. Por todo ello, ha recordado que los citados sindicatos han decidido preparar una demanda colectiva ante esas tres instituciones, para reclamar una indemnización por los daños, puesto que ya hay antecedentes de sentencias condenatorias.



Manuela Galiano ha indicado que casi las dos terceras partes de las madrigueras se encuentran en terrenos dependientes del Estado y ha añadido que “según sentencias recientes, se está condenando al titular de las infraestructuras por los daños producidos por los conejos, que han encontrado en estas zonas de seguridad verdaderos santuarios, en los que los vallados les protegen de sus depredadores naturales y, al mismo tiempo, les sitúan junto a los cultivos que después se comen”.



Galiano ha asegurado que “por mucho que se esfuercen los cazadores, ya hay cotos que no pueden hacer frente al pago de las indemnizaciones y por mucho que las Comunidades Autónomas adopten medidas contundentes, declaren comarcas de emergencia cinegética, (solamente en Castilla La Mancha ya hay 270 municipios y tres millones de hectáreas afectadas), si a pesar de dar ayudas a los agricultores para la colocación de mallas conejeras y protectores de los cultivos, el Ministerio de Fomento no adopta medidas realmente eficaces, los esfuerzos de agricultores, cazadores y Gobiernos Regionales no servirán para nada”.



En este sentido, ha explicado que “cuando el cereal comienza a nacer, el conejo se lo come. Luego continúa con las viñas, con los olivos y cualquier cultivo leñoso. Y además, daña los sistemas de riego para poder beber. Según los técnicos, las madrigueras en los terraplenes hacen peligrar la estabilidad de las infraestructuras, de tal forma que bastaría el hundimiento de unos pocos milímetros para obligar a intervenir en las líneas AVE”.



Manuela Galiano ha hecho hincapié en esta doble cara de la misma moneda: “Por un lado tenemos un grave problema, que le está quitando el sueño a cientos de miles de agricultores, y por otro, son previsibles serios riesgos de seguridad en carreteras y ferrocarriles”.



“Esperemos -ha concluido- que no tengamos que lamentar que ocurra un accidente para que su Ministerio tome medidas, de una vez por todas, para solucionar este grave problema”.