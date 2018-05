SOBRE LA AMISTAD (Por Eduardo Martínez Rico)

Miércoles, 23 mayo 2018

BLOGS | Eduardo Martínez

Ayer quedé a tomar algo con Rafael Ramonet, presidente de una empresa de comunicación llamada Prestomedia y hombre muy inteligente y culto. Estuvimos hablando de diversos temas, pero sobre todo acerca de la amistad. Me dijo que había leído De la amistad, de Cicerón, entre otras obras, y que estaba reflexionando sobre ella.

Yo también leí en su día el libro de Cicerón, y lo he desempolvado un poco para escribir este artículo. Recuerdo cuándo lo leí, en circunstancias muy diferentes a las actuales. Lo leí en verano, en un viaje, mientras preparaba las asignaturas que debía de dar al año siguiente. Yo era profesor de Universidad y viajé hacia el Norte de España para luego ir a Galicia por toda la cornisa cantábrica. La Rioja, País Vasco, Cantabria, Principado de Asturias, Galicia.

​Un viaje inolvidable. Recuerdo Covadonga, que visitaba por segunda vez… El libro de Cicerón, junto con los artículos de Vargas Llosa de El lenguaje de la pasión, recuerdo, me acompañaban en la mochila.

​

Pero ahora prefiero dar ideas propias sobre la amistad, tal vez sensaciones, experiencias. Ramonet me decía que el concepto anglosajón de la amistad consistía en que tenía que haber una recompensa, un “interés”, convinimos los dos, es decir, se es amigo de alguien porque se espera recibir algo o porque me va a dar algo. O porque me lo ha dado.

​

Los dos estábamos de acuerdo en que para nosotros eso no era la amistad, que la amistad tenía que ser desinteresada.

​

Cicerón dice que, a su modo de ver, la amistad tenía que nacer de la Naturaleza, y yo le decía a Ramonet que alguien nos tiene que “caer bien”, digamos, para que seamos amigos suyo. Creo que a eso, o a algo muy parecido, se refería Cicerón.

​

Supongo que hay muchos tipos de amistad. Miguel Delibes decía que las amistades no se pierden, pero que “se enfrían”. Es posible. Desde luego hay que cultivarlas –esto lo dice también Cicerón-, y cuidarlas. Muy importante esto de cuidarlas.

​

Yo siempre he tenido amigos. No es ningún mérito. Tengo facilidad para la amistad, seguramente porque tengo facilidad para admirar a la gente, para cogerle cariño. Para querer. Pienso que la amistad tiene mucho que ver con la empatía.

​

Mi padre me decía que a mí nunca me faltarían amigos. Ojalá sea cierto siempre. Hasta ahora ha sido así. Desde luego mi padre no sólo fue mi padre sino mi amigo, y él me lo decía también.

​

Un amigo, o amiga, es una persona especial. No quiero reducir el tema en un simple artículo. Pero yo creo que un amigo es una persona con la que congeniamos, con la que nos lo pasamos bien, una persona que nos interesa lo que dice, y seguramente lo que hace, tal vez es una persona que nos interesa en general.

​

Creo que es verdad eso de que los auténticos amigos no los pierdes nunca, aunque vivan muy lejos o hace mucho tiempo que no los veas. Las amistades se activan; supongo que el amor también se activa.

​

Ramonet me hablaba, creo recordar, del afecto desinteresado, y estoy muy de acuerdo con él. Quizá el mayor interés que haya en la verdadera amistad, sea el del amor. Es decir, la persona amiga nos da, siempre, pero de otra manera. Nos da cariño, amor, afecto, compañía, apoyo…

​Al final resulta que nos lo da todo.​

​

Pero se me ocurre ahora que no hay que abusar de la amistad, como tampoco hay que abusar del amor.

​Son bienes preciosos que se dan a sí mismos con gran generosidad, sin necesidad de que nosotros pidamos nada.