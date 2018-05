Rechazada la oferta de Global3Aéreo por el aeropuerto de Ciudad Real

Miércoles, 23 mayo 2018

tribunales

Ciudad Real | El Dia

El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real, Carmelo Ordóñez, ha dictado una providencia por la que rechaza el escrito de la procuradora de la empresa Global3Aéreo y, por tanto, rechaza la oferta de 57 millones que había anunciado a los medios de comunicación pese a que no se había abierto ningún concurso.

Entre los motivos que alega la providencia para rechazar esa solicitud se encuentra que Global3Aéreo ya quedó fuera del concurso de compra del aeropuerto de Ciudad Real cuando resultó adjudicataria provisional Ciudad Real International Airport (CRIA).

Asimismo, recoge que no se trata de una oferta sino de una petición de modificación esencial del plazo de liquidación porque condiciona y supedita la venta a la previa obtención de la licencia, algo que no está recogido en ningún apartado del concurso.

También han sido motivos para rechazar esta propuesta que no se consigna cantidad alguna; no se presenta plan de viabilidad y no se respeta lo establecido en los autos del 23 y 24 de abril, tal y como avanzó este miércoles.

"Recuérdese a esta parte que en relación a su escrito anterior ya se le dio la debida respuesta el pasado día 15 de mayo", explica la providencia, que determina que ésta puede impugnarse mediante recurso de reposición ante el mismo juzgado en el plazo de 5 días.