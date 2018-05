Guadalajara espera finalizar en junio su Estrategia de lucha contra el Cambio Climático

Miércoles, 23 mayo 2018

medio ambiente

Guadalajara | El Dia

"Disponer de una Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático permitirá encaminar la gestión municipal hacia aquellas actuaciones tendentes a reducir los gases de efecto invernadero y a frenar las consecuencias del calentamiento global", señala en nota de prensa el concejal delegado de Medio Ambiente, Francisco Úbeda.

A pesar de que el documento definitivo que definirá dicha Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático no está concluido todavía, "no significa que la ciudad de Guadalajara no esté desarrollando actuaciones que promocionen la lucha contra el cambio climático", comenta.

El equipo de Gobierno lleva realizando "innumerables actuaciones" que de manera directa o indirecta "nos permite luchar contra el cambio climático".

Entre las iniciativas que se han realizado figuran la nueva Depuradora de Aguas Residuales, en el 2008; la estación de gas natural comprimido (GNC), para vehículo y flotas municipales; la flota municipal de trasporte publico de autobuses a GNC; los nuevos camiones recolectores de residuos urbanos a GNC y los nuevos vehículos eléctricos, GNC, GLP, híbridos tanto del parque móvil municipal como de las contratas de servicios.

EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO

A estas iniciativas el Ayuntamiento suma la red alumbrado publico de la ciudad de Guadalajara a LED punto a punto, que permite una reducción del consumo energético en mas de un 70%; la implementación de la filosofía Smart en los servicios municipales, "lo que nos permite ser más eficientes y por tanto consumir menos combustible"; la implantación de aceras fotocatalíticas, que absorben y retienen los contaminantes, o los diferentes proyectos de I+D+I que el Ayuntamiento está realizando en la ciudad.

Entre estos proyectos destacan el denominado Living Lab y los que se llevan a cabo en la Estación Depuradora; la creación de caminos escolares seguros; la apuesta por aumentar mediante plantaciones el numero de árboles en el casco urbano (2.500 árboles/año) o en Castillejos (2.000 árboles/año), así como incrementar el numero de zonas verdes en la ciudad hasta tener 2.500.000 de metros cuadrados de parques y jardines siendo Guadalajara la segunda ciudad de España de mayor zona verde por habitante, o el proyecto piloto de recogida de la fracción orgánica.

Entre 2018 y 2019 se van a ejecutar diferentes actuaciones municipales para luchar contra el cambio climático. Se procederá al cambio a LED del alumbrado de todas las instalaciones deportivas municipales, la construcción de más caminos escolares seguros, el aumento de la red ciclable de la ciudad, el cambio de calderas ineficientes en diferentes edificios municipales por otras más eficientes y menos contaminantes o el cambio a iluminación LED en el interior de los edificios municipales.

Se va a seguir renovando la flota municipal por vehículos menos contaminantes y se implantará una red de calor mediante biomasa para unas 6.000 viviendas en la ciudad, iniciativa presentada recientemente. Todas estas actuaciones se van a complementar con las relativas a la implantación total de la administración electrónica, que tiende al papel cero,con el proyecto de la recogida de la fracción orgánica de manera selectiva en toda la ciudad para que esté implantado en 2020.

"Cuando presentemos a finales del mes de junio la Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático de la ciudad de Guadalajara podremos ver que tenemos mucho realizado, pero que todavía queda actuaciones por realizar tendentes a reducir los gases de efecto invernadero y a frenar las consecuencias del calentamiento global", concluye Úbeda.

La Estrategia de Cambio Climático es un proyecto del Ayuntamiento de Guadalajara con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad y el Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático en España (PIMA Adapta) y la colaboración del Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes.