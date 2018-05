Montserrat cree que los grupos políticos del Congreso desconfían de las CCAA

Miércoles, 23 mayo 2018

En su intervención en el Pleno del Congreso, en donde se debate la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, ha defendido "el compromiso inquebrantable" del Ejecutivo contra la violencia machista que, según ha indicado, se materializa en el incremento de 80 millones en las partidas correspondientes al Estado y con el aumento de más de 4.200 millones de los fondos destinados a las autonomías "previendo una dotación suficiente para que puedan cumplir con las medidas del pacto de su competencia".

"Quizás los grupos parlamentarios han cuestionado a las comunidades autónomas interpretando que no iban a cumplir con el acuerdo a través de este incremento", ha señalado Montserrat en referencia a la enmienda pactada y aprobada este martes, también firmada por el PP, en la que se pide una transferencia directa a administraciones regionales y locales de los 120 millones que se comprometieron para ellas en el pacto.

Según ha indicado, el Gobierno sí que ha confiado "siempre" en ellas porque "han trabajado conjuntamente desde hace décadas contra la violencia de género". "Pero como este Ejecutivo es serio, hemos querido llegar a un acuerdo modificando los presupuestos iniciales, y transaccionando una enmienda", ha apuntado.

En este sentido, Montserrat ha señalado que ahora las entidades regionales y locales "van a tener dos instrumentos" presupuestarios para poder cumplir con la lucha contra la violencia de género: "los 4.200 millones más y los 120 millones de competencia estatal transferidos".

"ESTAMOS YENDO A LAS MIGAJAS"

Estas declaraciones le han valido a la ministra el calificativo de "cínica". Además, la oposición también ha considerado que Monserrat ha "mentido" y ha hecho "demagogia" y "propaganda" durante el debate.

La portavoz socialista en materia de Igualdad, Ángeles Álvarez, ha reprochado a Montserrat que "intente dar lecciones de Igualdad" al PSOE y le ha señalado que si ahora están los 120 millones para violencia machista en los PGE es "porque se ha roto la mayoría". "Ni escuchan ni tienen compromiso, ni solidaridad institucional, sólo entienden el lenguaje de la pérdida de la mayoría", ha apuntado la diputada.

También ha sido muy crítica con la intervención de la titular de Igualdad la portavoz de Unidos Podemos en esta materia, Sofía Fernández Castañón, quien ha negado que estos sean los PGE "más sociales de la historia", como los ha definido Montserrat, y que estén los 200 millones que se comprometieron en el Pacto.

La diputada de Podemos ha puesto en duda que estén los 80 millones de la Administración General del Estado porque no los ven en Justicia, ni en la Hacienda pública ni en Interior. "Estamos yendo a las migajas, es terrible que estemos regateando y que esté permitiendo este regateo cuando hablamos de la vida de las mujeres de este país", ha lamentado Fernández Castañón.

UNOS PGE QUE NO RECUPERAN LA DEPENDENCIA

Por su parte, la portavoz de Compromís, Marta Sorlí, ha calificado los PGE presentados por la ministra de "antisociales y machistas" y ha insistido en que el dinero del pacto "no está". "Dice que es una cuestión de Estado, pero estuvimos meses negociando y acordamos unos presupuestos muy concretos con transferencias a las CCAA y ayuntamientos que están desde septiembre. Hemos tenido paciencia infinita y no se han puesto en marcha las medidas del pacto y no se ha dotado económicamente", ha denunciado.

Por otra parte, Montserrat también ha sido cuestionada por las partidas destinadas a Dependencia. En su intervención, la ministra ha hablado de una cuantía de más de 1.400 millones para "preservar" la ley, con un aumento de 46 millones con respecto al año anterior. En este sentido, ha explicado que el objetivo es que en 2020 "se haya complementado en más de un 15% las ayudas a la dependencia". "Este año, con los PGE previstos, vamos a incrementar un 5% las ayudas", ha indicado.

Sin embargo, la portavoz socialista en esta materia, Elvira Ramón, ha acusado al Gobierno de "debilitar el sistema de Dependencia hasta casi hacerlo desaparecer" durante sus años en la Moncloa. La diputada ha reprochado a la ministra que haya mandado a "dirigentes políticos de su partido a reclamar en diputaciones y CCAA la deuda" de este sistema cuando, según ha indicado, el culpable es el PP que está financiando "entre el 17% y el 21%" y "debería estar cubriendo el 50%".

Desde Unidos Podemos, su representante Ana Marcello, ha acusado al PP de "pervertir el concepto social" asegurando que estos PGE son "los más sociales de la historia" cuando, a su juicio, consta de "partidas ínfimas" para los servicios sociales. "El Sistema Público de Servicios Sociales cuenta con unos raquíticos 40 millones para el Plan de Centros", ha señalado la diputada como ejemplo.

"UNA POLÍTICA CRIMINAL"

Marcello ha acusado a PP, Ciudadanos y PNV de ejercer en la atención a la dependencia una "política criminal" porque "siguen falleciendo 100 personas al día" sin los recursos que por ley les han sido concedidos y porque "con estos PGE no se da servicio a las 300.000 personas que está en lista de espera en la actualidad". "España necesita de manera urgente una reorganización del modelo de cuidados", ha apuntado.

También ERC ha denunciado la "indiferencia" del Ministerio en materia de dependencia y Servicios Sociales, mientras Compromís ha recordado que el Gobierno está financiando el 20% del sistema de dependencia, cuando debería ser el 50%. "En las CCAA asumimos sus responsabilidades", ha apuntado Sorlí.

Sólo Ciudadanos ha saludo en defensa de estas cifras. Su portavoz de Sanidad, Francisco Igea, ha criticado que no se valore el incremento 20 por ciento en los PGE para este Ministerio y ha acusado, en especial al PSOE, de no ser coherentes a la hora de votar estas partidas. El diputado 'naranja' ha hecho una comparativa con los últimos presupuestos de los socialistas en el Gobierno. "Si pudieron votar eso, me tienen que explicar porque van a votar en contra de estos", ha declarado.