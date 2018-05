El PP dice que los Consejos de Participación han quedado demostrado que "están muertos"

Miércoles, 23 mayo 2018

El viceportavoz del Grupo Municipal Popular, José López Gamarra, ha manifestado que tras las últimas reuniones de los Consejos de Participación ha quedado más que demostrado que estos "no funcionan y están muertos".



"Los toledanos en participación ciudadana desde la llegada de Tolón a la Alcaldía hemos ido hacia atrás y la prueba más evidente está, en lo ocurrido ayer en el Consejo de la Zona Norte, donde las asociaciones vecinales La Verdad, La Voz del Barrio, Azumel, Santa Teresa y San Pedro el Verde no presentaron propuestas argumentando que no lo han hecho porque no sirve para nada puesto que la alcaldesa no las cumple", ha aseverado López Gamarra, según ha informado el PP en nota de prensa.



También, ha recordado que a estas asociaciones hay que sumar la asociación El Tajo en el de Santa María de Benquerencia que presentó propuestas el lunes y lo mismo ocurrió con Santa Bárbara en otros consejos anteriores.



En las celebraciones de estos consejos, ha explicado López Gamarra, "ha quedado en evidencia el malestar y enfado que ha generado entre los vecinos al ver que el trabajo que de forma altruista realizan, presentando mociones para mejorar sus barrios es despreciado por un equipo de Gobierno que no les tiene en cuenta y echa en saco roto sus propuestas". Incluso desde algunas asociaciones han pedido a los concejales del PP que no asistan a los Consejos "como muestra de disconformidad", ha afirmado.



Por otra parte, el viceportavoz ha pedido al Gobierno local que no traten de esconder "su falta de trabajo e interés" en cumplir con lo aprobado en la burocracia, señalando que "los procesos van lentos, pues los toledanos, ni son tontos ni ignorantes como ellos se creen, pues para instalar una fuente en la Plaza de Zocodover, no se necesita año y medio".



ENVÍO DE PROPUESTAS FUERA DE PLAZO



López Gamarra ha manifestado que lo que ha quedado demostrado es que a la alcaldesa, Milagros Tolón, le importa "poco o nada" la participación y otro ejemplo que lo evidencia está en que "la propagando donde se informa del procedimiento para participar en los presupuestos participativos de los distritos está llegando a los domicilios una vez que ha concluido el plazo de presentar propuestas".



Por otra parte, y en cuanto a los presupuestos participativos, López Gamarra, ha pedido a la concejal de Participación, Helena Galán, que se aclare y no entre en más contradicciones, pues mientras en redes sociales afirma que "serán las propuestas más votadas que sumen 200.000 euros por distrito las que se ejecuten, en la página web del Ayuntamiento aparecía que eran necesarios 1.400 apoyos para sacar adelante cada propuesta".



DATOS EN MANOS DE HELENA GALÁN



Por último, en relación con la protección de los datos personales que los toledanos registran en la web Participa.toledo.es, López Gamarra ha declarado que se han quedado "asombrados y muy preocupados" tras escuchar a Helena Galán afirmar que ella es quien custodia "los DNI y correos personales de los toledanos que se registran", por lo que ha preguntado a la alcaldesa que de manera inmediata aclare qué hace el equipo de gobierno con esos datos de los toledanos, cómo se custodian y a qué empresas se facilitan.



El viceportavoz ha explicado que los ficheros con datos que se generan por la participación ciudadana está regulados por la Ley Orgánica de Protección de Datos y debe haber una resolución aprobada y publicada donde se recoge para qué se van a utilizar esos ficheros y que unidad gestora los custodia, pues se consideran datos muy sensibles.



Por ello, ha preguntado a Tolón, si el Ayuntamiento ha publicado está resolución y que aclare la unidad gestora que da seguridad a estos archivos, pues "da mucho miedo oír a su concejal que los DNI y correos electrónicos los controla ella, sin saber cómo".



Por otro lado, el viceportavoz del Grupo Municipal Popular ha presentado las mociones que PP lleva al Pleno Ordinario de este mes de mayo. Ha anunciado que el PP presentará una moción solicitando que se lleve a cabo el estudio de la terminación de las calles recién asfaltadas, analizando lo ejecutado y lo proyectado, pormenorizando los desperfectos que se encuentran.