1.200 ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS (Por Jesús Millán)

- Parto del hecho, de que actualmente existirán miles, quizás docenas de miles de periódicos en papel y digitales en el mundo. No sé la cifra. He intentado averiguarla, y no he sido capaz de encontrar la respuesta. Ni siquiera en Google todavía deben haber abordado este problema. Por lo cual dejo abierta que alguna entidad lo resuelva.

La inmensa mayoría de estos periódicos digitales en el mundo, son modestos. Pero al final, son medios periodísticos digitales, igual que un libro en fotocopias es tan libro como un libro en páginas de oro.

Esto de existir, al menos, diez o veinte mil periódicos digitales y en papel en el mundo, quizás en España, en papel y digitales, existan más de mil. Es importante, porque, de media al menos, cada medio digital, quizás publique entre cinco y diez artículos de opinión diarios, sin contar reportajes, entrevistas, informaciones, noticias. Lo cual, nos lleva a pensar, que quizás cada día se publiquen en el mundo cien mil artículos periodísticos.

- La intención de los artículos que redacto está fundamentadas o desea estarlo, diríamos en ese concepto de Derechos Humanos, Democracia, Dignidad Humana, y en los grandes valores de la búsqueda de la verdad-bondad-veracidad-belleza-racionalidad-prudencia-mesura-moralidad...

A su vez, estos artículos son una combinación de temáticas y de finalidades, literarias-filosóficas-plásticas-metafísicas. Combinar esos grandes valores o dimensiones de la realidad humana, al tratar temas diversos, desde grandes temas de autores o creadores, de creaciones humanas, de temas de la sociedad, de la cultura, etc.

- Los artículos no están pensados para la vanidad y soberbia y petulancia y el engreimiento del autor-redactor. Entre otras cosas, porque la inmensa mayoría de lo que todos los seres humanos pensamos, es heredero de cientos de generaciones anteriores, de cientos de otros autores presentes en el tiempo o que nos han precedido… Quizás, el mérito y el deber de cada ser humano es valorar lo que cree o lo que deja de creer, escoger de forma más correcta en el enorme supermercado actual existente de ideas, percepciones, sensaciones, deseos, conceptos, etc.

Tienen estos artículos el deseo de buscar el mayor grado de verdad-bondad-belleza-racionalidad, valores y características que antes hemos señalado. Creo que la sociedad en general, tiene una enorme carencia de conocimientos mínimos de filosofía, además de carencia en otras ramas del saber. Por lo cual, estos artículos, no dispensan soluciones, ni respuestas, pero si preguntas, algunos datos, e intentan incentivar que las personas, el pueblo, yo soy también pueblo, avance en su conocimiento de la realidad, interna y externa.

Estos artículos como los de Alain, son en cierto modo filosofía, filosofía en sentido estricto. Filosofía con un lenguaje, por lo general, modesto y rudimentario, no técnico. Porque pienso que la filosofía es una necesidad humana, todo el mundo se hace preguntas y lleva como un gran tonel en su cabeza preguntas filosóficas, que a medias sabe responder. Y con ellas, nace y con ellas se muere.

Es obvio, que no voy a encontrar la solución, aunque siempre he estado en constante búsqueda, ya que la palabra investigación me parece muy ampulosa para mí. En la tradición filosófica hay diversas posibilidades. Ciertamente, siempre expreso algunas líneas de ellas.

- El pensar y el pensamiento está haciéndose. No es intención del autor, buscarse adversarios, menos enemigos culturales, por las opiniones que se expresen. Diríamos que cada persona está en un estadio o en un nivel de la escalera, cada uno desde su peldaño, percibe la realidad de modo diferente, aunque no creo que el relativismo sea la solución, porque ni en ciencia hay multitud de soluciones, sino una.

En este sentido los directores de los periódicos deben ser conscientes, creo que una de las funciones de los artículos de opinión, es que se expresen, siempre dentro de la ley y de la moralidad mínima, un horizonte de posibilidades diferentes.

Creo que el medio y los medios de información digitales que soportarán el tiempo, es aquel o aquellos, que sean capaces de incardinar e introducir en su medio, a personas con ideologías diferentes, incluso diferentes y diferenciadas del equipo de la dirección y de la redacción oficial. Creo que los periódicos digitales que perdurarán en el tiempo serán los que sean capaces de tener estos parámetros, siempre, evidentemente, artículos dentro de la legalidad vigente y de una moralidad mínima universal. Artículos con una diversidad de enfoques y perspectivas, según autores, y artículos con una enorme diversidad de temas. Al menos en la sección de opinión. Quizás a veces, he pensado, que los medios digitales, podrían tener dos secciones de opinión, una diríamos que encaje más, con la línea editorial, y otra, diríamos más diversa en temática, perspectiva…

Es obvio que en cientos de artículos escritos, pensados, reflexionados por mí, existen miles de frases, por tanto, potencialmente, miles de aciertos, y potencialmente, miles de errores.

Nadie se debe ofender por las ideas de otra persona, tampoco de las mías, si alguien considera que estoy en el error, abajo, por lo general, existe una posibilidad de completar y comentar y complementar el mensaje, un concepto o una idea, siempre que se haga con respeto y tolerancia. También este autor, yo, merezco el respeto como toda vida humana merece, la dignidad de ser persona.

- El tiempo me ha enseñado, quizás esté en el error, que no importa el género literario-filosófico o artístico, sino la esencia o la substancialidad. O dicho de otro modo, que la intención, es hacer con este género literario y periodístico, el artículo periodístico, es intentar que tenga la misma calidad, que pueda tener la poesía, el teatro, la novela, el ensayo, etc.

O dicho de otro modo, es intentar que este género pudiese alguna vez, estar en los libros de la alta literatura y de la alta filosofía. Es decir, que este género, merece que un día el Premio Nobel, se lo otorguen a alguien, a algún autor del mundo, se lo concedan, exclusivamente por este género, por esta forma de expresar la realidad.

Y también, de pasada, intento redactar artículos periodísticos, que si perduran, con intención de que perduren para que alguien dentro de cien años, pudiese alimentar algo su cuerpo y su mente y su espíritu… Paz y bien y mesura a todos y a todas.