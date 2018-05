El PSOE no aprueba que la Diputación, con un remanente de 40 millones, no aporte al Plan de Empleo

Miércoles, 23 mayo 2018

Cuenca | ELDIAdigital.es

Para el diputado socialista es “inconcebible” que la de Cuenca sea la única Diputación de la región que se ha “descolgado” del Plan de Empleo, obligando a los ayuntamientos conquenses a que tengan que poner más aportación que el resto de consistorios de la región. “Si Prieto pensase un poco en las personas que lo están pasando mal dedicaría el dinero a lo que realmente se necesita, y no a guardarlo o a gastárselo en edificios para concejales del PP, como el convento de Huete, o para hacer la competencia a un empresario que crea empleo, como en San Clemente”, ha apuntado.



Añade González Mena que “la Diputación no es una empresa que tenga que tener beneficios, sino que es una institución pública que debe cubrir las necesidades básicas de los municipios”. Califica así de “deplorable gestión” la realizada por Prieto, pues de un Presupuesto de 71 millones de euros dejar un remanente de 40 “significa que no has ejecutado nada ni hecho inversión de ninguna clase; está claro que no tiene ni idea de gestionar”.



En este punto ha reprochado también que, pese a estas cifras, los pueblos conquenses “siguen en peligro” debido a los altos tiempos de respuesta porque “se empeña en no hacer más parques de bomberos y ha sido incapaz de llegar a un acuerdo con sus compañeros del Ayuntamiento de Cuenca para firmar un convenio”.



El portavoz del PSOE ha criticado también que se cierre el ejercicio con esos 40 millones de remanente cuando “no ha querido bajar el precio de cobranza a los ayuntamientos, pese a que se comprometió con ellos, ni tiene intención de aportar el 20% de los proyectos que los municipios presenten a la ITI”, complementando así el 80% restante que aporta el Gobierno regional.



“Nos parece indecente que la Diputación se dedique a acumular dinero y que lo único que se gaste Prieto sea para conventos, cuando podría utilizarlo para que se puedan hacer más contrataciones dentro del Plan de Empleo y a prestar servicios a los municipios, a los que tiene completamente abandonados”, ha proclamado. Y añade: “Tanto que se llena la boca de la necesidad de luchar contra la despoblación y resulta que no hace absolutamente nada, a pesar de las muchas necesidades que tienen los pueblos de esta provincia”.