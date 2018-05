Entra en vigor la orden de ayudas a vehículos eficientes y transformación del sistema motor

Jueves, 24 mayo 2018

Según publicaba el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), la finalidad de estas subvenciones es alcanzar una mejora sustancial en los índices de eficiencia energética y ahorro en el sector del transporte, incentivando la adquisición de vehículos nuevos eficientes impulsados por energías alternativas, así como el uso de combustibles alternativos eficientes mediante la transformación o conversión de los sistemas de alimentación del motor.

Los programas de ayudas objeto de subvención regulados por la presente orden son los siguientes: Programa 1.A de adquisición de vehículos nuevos eficientes impulsados por energías alternativas para entidades locales territoriales de Castilla-La Mancha, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Objetivo.

Programa 1.B de adquisición de vehículos nuevos eficientes impulsados por energías alternativas para empresas privadas y empresarios individuales y Programa 1.C de adquisición de vehículos nuevos eficientes impulsados por energías alternativas para personas físicas a título privado.

También se incluye el programa 2.A de transformación o conversión de los sistemas de alimentación del motor de vehículos alimentados por energías convencionales (gasolina o gasóleo), a sistemas basados en alimentación con GLP, GNC o GNL, para empresas privadas y empresarios individuales.

Finalmente, también está el programa 2.B de transformación o conversión de los sistemas de alimentación del motor de vehículos alimentados por energías convencionales (gasolina o gasóleo), a sistemas basados en alimentación con GLP, GNC o GNL, para personas físicas a título privado.

BENEFICIARIOS Y SOLICITUDES



Podrán ser beneficiarios de las subvenciones establecidas en la presente orden, Para los programas de adquisición de vehículos nuevos impulsados por energías alternativas: Las entidades locales territoriales de Castilla-La Mancha, Las empresas privadas, Los empresarios individuales y las personas físicas a título privado.

Para los programas de transformación o conversión de los sistemas de alimentación del motor de vehículos alimentados por energías convencionales (gasolina o gasóleo), a sistemas basados en alimentación con GLP, GNC o GNL se podrán beneficiar las empresas privadas, los empresarios individuales y las personas físicas a título privado.

Las solicitudes efectuadas por personas físicas a título privado, podrán presentarse de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se establezca en la correspondiente convocatoria, que se incluirá en la sede electrónica de la Administración de la Junta y en la página de la oficina virtual en la dirección web https://ovcis.castillalamancha.es/OficinaVirtualCIS/. Al presentarse de esta forma, la documentación que se requiera podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.

También podrá hacerse mediante la presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes efectuadas por las entidades locales territoriales de Castilla-La Mancha, por las empresas privadas y por los empresarios individuales, se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se establezca en la correspondiente convocatoria, que se incluirá en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://www.jccm.es y en la página de la oficina virtual. Al presentarse de esta forma, la documentación que se requiera podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.

Las solicitudes irán dirigidas a la Dirección General competente en materia de energía y podrán presentarse en cualquier momento del período subvencionable establecido concretamente en la convocatoria. No se admitirán a

trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión, previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reuniera los requisitos preceptivos, la persona interesada será requerida para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN



La cuantía de la subvención será para los vehículos de las categorías M1, N1, L6e y L7e serán, para los eléctricos puros e híbridos enchufables y vehículos de hidrógeno de 8.000 euros por vehículo; para los vehículos híbridos de 3.000 euros por vehículo, para los vehículos alimentados por GLP, GNC o GNL (multi-combustible o bi-combustible) de 2.000 euros por vehículo.

En las categorías N2, N3, M2 y M3, serán, para los vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables y vehículos de hidrógeno de 25.000 euros por vehículo, para los vehículos híbridos de 20.000 euros por vehículo, para los vehículos alimentados por GLP, GNC o GNL (multi-combustible o bi-combustible) de 15.000 euros por vehículo.

En cualquier caso, las ayudas no podrán superar el 25 % del precio de mercado del vehículo, salvo para los vehículos del programa 1A que será del 50 por ciento, entendiendo por precio de mercado el precio final de compra del mismo.