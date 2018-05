DEFENDER SEMPRE LA VIDA HUMANA (Por Vicente Langreo)

Viernes, 25 mayo 2018

La vida humana es el gran don de Dios. Pero en la realidad de la historia y la vida: con homicidios, suicidios, guerras, infanticidio, aborto, esclavitudes y pobrezas, es muy larga y han sido muchos los falsos valores y pretextos para atentar contra quienes son descartados como inútiles y obstáculo para el bienestar de personas y familias. El alargamiento de la ancianidad y las patologías que surgen, incita a buscar legalmente la negación del valor de ciertas vidas, es consecuencia de la falta de su sentido trascendente. Por eso es necesario ofertar criterios coherentes.



1) Defender la dignidad de la persona humana en las distintas circunstancias en que se encuentre, es origen y consecuencia del bien común, y del amor cristiano, que no puede desvincularse de la defensa y cuidado de las personas que forman esa comunidad, desde el nacimiento hasta su desarrollo y desvalimiento. Una cultura que se desvincula de cuidar a los desvalidos no es cristiana, Los cristianos aportaron en la Roma pagana el amor por las personas cuando no huyeron de Roma afectada por la peste.



2) Cuidar y acompañar con diagnósticos e investigaciones, aplicar medicinas adecuadas para combatir enfermedades con instituciones capaces, exige crear una red de hospitales, con las atenciones adecuadas, más que una inversión productiva, es crear espacios para alivio y convivencia, debe suplir lo que la familia no hace por falta de medios o por egoísmo. Hoy hay muchos enfermos que necesitan cuidados paliativos especiales; y el aumento te personas que viven solas, tienen derecho a convivir. El IV mandamiento de honrar padre y madre, tropieza en la cultura del vicio, del consumismo y de las rupturas familiares En la sociedad actual la familia sufre muchas adversidades



3 – Defender el derecho a la vida, exige el deber de protegerla en justicia y con proporcionalidad, en todas sus fases, en la infancia y en la ancianidad. Muchas familias alegan que no pueden tener hijos, por exigencias laborales y por lo mismo el no poder atender a los ancianos; y esto ha motiva abortos, reducción de natalidad, la eutanasia de enfermos y ancianos. Se deben buscar soluciones coherentes con las exigencias de la infancia y de los ancianos que desean vivir en paz hasta el fin y sin molestar.



4 – La eutanasia - muerte dulce procurada y el suicidio, que aumenta cuando se llega a perder el sentido del vivir o verse hundidos y sin salida - tiene motivaciones y causas difíciles de apreciar. Hay patologías que inducen a ellos y de difícil evaluarlas moralmente, y no es bueno airearlas en las comunicaciones. Lo realmente difícil y auténticamente humano, es saber vivir con un problema, sin soluciones terapéuticas, pero que se ve en la cara y ojos de los enfermos, vislumbrado o percibiendo el valor trascendente de la vida, cuando se mira en Cristo, que nos hace vivir desde la humildad, y desde una percepción del bien que captan los enfermos y marginados. La eutanasia legalizada alivia cargas en lo humano; pero apaga luces sobrehumanas y trascendentes, gracias, creyéndonos señores de nuestro destino. Erramos al caer en el vacío de Dios y lo suplimos confiando en los ídolos, el bienestar y del dinero