C's Albacete cree que el anuncio de la Junta sobre las obras del hospital es "una broma de mal gusto"

Jueves, 24 mayo 2018

sanidad pública

Albacete | ELDIAdigital.es

La formación naranja ha lamentado en nota de prensa que las promesas electorales de los viejos partidos ya no puedan tomarse en serio. "Prometer repetidamente cosas que no se terminan cumpliendo es jugar con los albaceteños y es más grave todavía si se trata del ámbito sanitario. No todo vale para conseguir votos", ha dicho Picazo.

La portavoz del partido naranja ha querido dejar claro que "se llame plan director del hospital o plan funcional del hospital, el objetivo es que se haga porque es de primera necesidad y no podemos estar esperando otra década". Picazo ha recordado que la ciudad lleva "muchos años escuchando anuncios cada seis meses y no avanza".

MOCIONES EN EL AYUNTAMIENTO

Por su parte, Ciudadanos ha presentado en el Ayuntamiento de Albacete dos mociones para instar a la Junta a que ejecute las obras, obteniendo el respaldo unánime del resto de grupos. Picazo ha manifestado que su partido quiere "que los compromisos sean reales". "No es admisible que sean los albaceteños los que tengan que pagar la mala gestión de Page y sus socios de Podemos", ha insistido.

La formación naranja ha reiterado que una auditoría externa permitiría analizar las causas del incremento de las listas de espera y buscar soluciones viables para resolver el problema, no sólo para reducir los tiempos de demora sino para garantizar la equidad en la asistencia sanitaria, "llevando a cabo una política útil en lugar de andar en peleas partidistas como vienen haciendo PP y PSOE de manera sistemática en Castilla-La Mancha durante décadas de bipartidismo".

"No nos podemos conformar con que nuestra región vaya en el vagón de cola y nuestro Gobierno regional lo valore como un balance positivo", ha señalado Picazo. Ciudadanos ha concluido recordando que, según datos de la asociación 'El defensor del paciente', Castilla-La Mancha se encuentra entre las cinco comunidades autónomas que tienen un mayor número de pacientes en las listas de espera y también entre las cinco con mayor tiempo medio de demora para las intervenciones.