El PP de Los Pozuelos acudirá a la Fiscalía "ante la ocultación de expedientes por parte del alcalde socialista"

Jueves, 24 mayo 2018

política

Ciudad Real | El Dia

Hidalgo afirma que esta negación de acceso a los expedientes municipales, indica que hay un problema serio de vulneración de Derechos Fundamentales y de falta de transparencia por parte del equipo de Gobierno, que fue denunciado ante el Defensor del Pueblo. En marzo de este año, el Defensor del Pueblo archivó la denuncia del PP ante el compromiso del alcalde de facilitar a la oposición la información requerida pero el alcalde no ha cumplido su palabra.

Ante esta resolución el propio alcalde, continúa la portavoz popular, realizó un decreto que autorizaba el acceso por parte de los populares a los expedientes, pese a lo cual se continúa negando el acceso. Hidalgo indica que después de este decreto, hasta en cuatro ocasiones han solicitado el acceso y ha sido negado, señalando que el alcalde Basilio Lillo ha ordenado a la Secretaria del Ayuntamiento que se niegue todo acceso a los expedientes.

El Grupo Municipal Popular cree que hay sospechas de irregularidades y por eso no se permite el acceso a los expedientes. De este modo, se refirió a una obra en una estructura municipal, donde el seguro pagó dicha obra y la obra no está realizada. Así mismo, la UE subvencionó un cambio de alumbrado a luz LED por importe de 48.000 € que no se realizó, cambiando la luz a bombillas de bajo consumo, por lo que la subvención se redujo hasta los 13.000 €

SIN PRESUPUESTO MUNICIPAL DESDE 2009

Ana Hidalgo afirmó que desde 2009 no hay liquidaciones presupuestarias en Los Pozuelos. No existen presupuestos, continúa, tan solo una Comisión de Cuentas y se están prorrogando los presupuestos todos estos años.

Como detalle señala que Festejos tiene una partida de 12.000€ y se han gastado 18.000 € más IVA. Los proveedores tardan años en cobrar y los trabajadores municipales cobran alrededor de 20 días después de que venza el mes.