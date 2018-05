Fernando Collado deja la presidencia del Toledo tras seis años en el cargo

Jueves, 24 mayo 2018

Seis años después se acaba la etapa de Fernando Collado en la presidencia del CD Toledo. El máximo mandatario lo ha hecho público con una emotiva carta que reproducimos a continuación:

Querida afición, queridos amigos:

Cuando asumes un reto en una entidad de la grandeza del Club Deportivo Toledo sabes que en algún momento se acabará tu ciclo, al menos yo he sido siempre consciente de ello. Sabes que algún día tienes que ceder el paso y a pesar de que nunca te parece el momento adecuado, después de 10 años, a mí me ha llegado ese momento.

Llego a este club en febrero de 2008 para empezar esta gran aventura. Entro sin conocer prácticamente a nadie y ni la afición, ni los medios de comunicación, ni las instituciones públicas, ni la gente del mundo del fútbol me conocéis a mí. Pero eso da igual, llego a trabajar en el Toledo y hacerlo lo mejor posible, con humildad, honestidad y con mucha ilusión. Y son estas las señas de identidad con las que me pongo a trabajar.

Tras unos años de trabajo intenso, conociendo el club, aprendiendo y empapándome de su historia, y respetando por encima de todo su esencia, en junio de 2012 acepto el reto de presidir este club. Como conocedor que soy ya, por mi trabajo previo, de su afición, de la prensa y del entorno de esta institución, soy consciente que es la mayor responsabilidad profesional y personal que en ese momento puedo tener.

No puedo describir con palabras lo que desde entonces ha significado todo esto para mí, y no sólo a nivel profesional, también a nivel personal, familiar, y mucho más que no puedo explicar, ya que me quedaría sin espacio.

No voy a olvidar nunca aquel mágico ascenso del 2 de junio de 2013, frente al Extremadura, ni las lágrimas de felicidad de tantos de vosotros por recuperar lo que era nuestro, el orgullo que nos habían quitado un año antes. Volvíamos al que era y es nuestro lugar, contando con pocos medios, pero con mucho esfuerzo, con mucha ilusión y con todos vosotros apoyando. De igual modo me guardaré en lo mejor de mi memoria el gol de Iván Mateo en Leganés, aquella mañana silenciamos Butarque y nos metimos de lleno en un sueño… Caímos en Lleida, pero el Toledo volvió a ser respetado y a posicionarse en esas fases de ascenso restringidas para unos pocos privilegiados. Nadie podrá quitarme la felicidad al recordar los abrazos de unos y otros tras conquistar la Nueva Condomina, el sueño se hacía tangible y todos creímos que Sí podíamos. El fútbol nos frenó en seco en Alicante, pero amigos, con qué orgullo, con qué carácter, gracias a vosotros y con nuestro Toledo nos ganamos el respeto de todo el fútbol español, os lo puedo asegurar: el Toledo había vuelto.

Seguro que como yo, todos guardaréis estos momentos grabados en el corazón. Es de ellos de los que hay que tirar en los momentos complicados como estos que estamos viviendo, con nostalgia, pero sin perder el orgullo de lo que somos, el Toledo, nuestro equipo, nuestro escudo, el mejor embajador de nuestra ciudad y del que vamos a ser toda la vida, por encima de categorías, entrenadores, presidentes, jugadores. Un club del que sentirse orgulloso y que nos hará llegar al Centenario siendo un club respetado en toda España.

No quiero extenderme mucho más, pero no puedo pasar por alto agradeceros a vosotros, los aficionados, como me habéis ayudado y respetado siempre, animándome y apoyándome especialmente cuando las cosas estaban peor, a todos los que os acercabais por el club simplemente a darme ánimos y un abrazo para seguir adelante, o por la calle, siempre con una buena palabra, una sonrisa, un gesto, un abrazo. A todos, GRACIAS. Ha sido tan generosa vuestra forma de acogerme y aceptarme que no hay manera de agradecéroslo.

Y por ello, por vuestro cariño y tanto apoyo esto no es una despedida. Es un cambio de ciclo que tenía que llegar y deseo y confío será lo mejor para el renacer del club. Me seguiréis teniendo ahí, a vuestro lado, siendo uno más, como siempre lo he sido. Seguiré disfrutando con vosotros todos los domingos en nuestro querido Salto del Caballo, y ahora no lo haré sólo, como cuando empecé. Lo haré llevando de la mano a mi hijo y al lado de mi mujer. Iremos a celebrar con vosotros los éxitos de nuestro Toledo. Contad conmigo con la misma generosidad con que me recibisteis en 2008, hacedme un hueco a vuestro lado en la tribuna, en la grada o en el fondo. Allí estaré, estaremos, con “la verde”, porque es el verde, para mí, igual que para todos vosotros el color más bonito del mundo.

Vuestro Presi.