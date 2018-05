LA BOTELLA MEDIO LLENA …O MEDIO VACÍA (Por Fermín Gassol)

Jueves, 24 mayo 2018

BLOGS | ELDIAdigital

Me da que ser de una manera o de otra no es cuestión de informaciones, aquí no suele haber conversiones, el que nace pesimista o lo paren optimista muere de igual guisa. Pero este “fifty- fifty” en la apreciación del líquidoque contiene la botellase desvirtúa por completo cuando la botella tiene dos gotas y la vemos medio llena o cuando está llena del todo y nos empeñamos en verlacasivacía. Porque como en todo, en esto también existen grados. Conocí a uno que siempre tenía tres termómetros sobre la mesa del salón para medir la fiebre por si acaso fallaban dos de ellos. Es el casomás palmario de un pesimista, el de los hipocondríacos para los que el hombre es un ser que nace, enferma y siempre acaba muriendo. Y en el otro extremo se sitúan los alegres optimistas, como aquel que todos conocimos, el célebre condenado de la película “Primera Plana” al que iban a ejecutar de madrugada y estaba preocupado por el constipado que tenía. Al final el tío salva el cuello y se cura del resfriado.Son muy distintas maneras de enfocar la vida.



Decía Napoleón Hill que el optimista se equivoca con la misma frecuenciaque el pesimista pero es incomparablemente más feliz.Sin embargo la coartada que tiene el pesimista para serlo se basa en que tarde o temprano acaba teniendo razón, cierto es en algunos casos, pero en su contra está el hecho de que solo se muere una vez y mientras tanto lo pasa fatal. El optimista al contrario vive feliz mientras no llega algún revés y cuando llega lo aprovecha para impulsarse sobre él. El pesimista sueleser más crítico pero demasiado analista y calculador, por el contrario el optimista le “da más gordo” a la vida y suele ser más resolutivo y práctico. Dicen ahora los especialistas que el origen de la condición de serun pesimista o un optimista es inamovible porque parece que es un componente más de la carga genética que cada ser lleva puesta y eso, como el color de la piel resulta inalterable.



Pero como andamos empeñados en que no todo en esta vida resulte natural también existen como banderas en los barcos, pesimistas y optimistas de conveniencia que nada tienen que ver con su siquismo sino con sus intereses. En este mundo de artificialidades y conveniencias hay muchas personas que tienen en sus armarios colgados los dos ropajes según lesvengan los vientos. Veamos ¿a que les suenaestafrase de Churchill?” El optimista ve una oportunidad en cada calamidad y el pesimista una calamidad en cada oportunidad”…Dirán, si la dijo Winston Churchill, seráalgo relacionado con la política, ¡uhmm!…pues caliente,muy caliente.