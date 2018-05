El PP relaciona las "altas listas de espera" a falta de sustituciones y el PSOE lo niega

Jueves, 24 mayo 2018

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha acogido un debate en el que, a petición del PP, se ha abordado la situación de las sustituciones sanitarias en esta legislatura, en el que los 'populares' han vinculado la "altas listas de espera" a que no se sustituye lo suficiente, mientras que el PSOE ha defendido que ya van "más de un millón de jornadas sustituidas, "más estables que nunca".

En este punto del orden del día, los votos de PSOE y Podemos han servido para tumbar una propuesta de resolución del PP que pedía instar al Gobierno autonómico establecer las "medidas necesarias" para cubrir las sustituciones necesarias.

Además, el intercambio dialéctico ha servido además para que Podemos y PSOE se intercambiaran reproches a cuenta de las polémicas que sufren sus partidos a nivel nacional. Primero era la parlamentaria María Díaz quien se refería a la sentencia por el 'caso Gürtel' para deslegitimar al PP --palabras que, a petición del presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, no han constado en acta--; mientras que el 'popular' Carlos Velázquez ha replicado haciendo alusión a "la casita de más de 100 millones de pesetas" adquirida por los líderes del partido morado.

Arrancaba el debate con la diputada del Grupo Podemos María Díaz manifestando que el PP continúa con su "política troll" y ha criticado que utilice "constantemente" a profesionales, colectivos, entidades y pacientes para "salir en la prensa y hacer su campaña electoral".

Díaz ha insistido en pedir al Grupo Popular que traiga "propuestas concretas" que puedan estudiar "entre todos" los grupos políticos pero ha lamentado que "no las traen y no las van a traer" ya que, ha añadido, las únicas propuestas concretas del PP para mejorar la sanidad son "la privatización y el copago". "Ahora me gustaría que le expliquen a la ciudadanía cómo se solucionan sus problemas y necesidades con estas propuestas", ha añadido.

En este punto, ha contrapuesto la actitud del PP con la de su partido, afirmando que desde Podemos han hecho "propuestas concretas" de las que algunas "se están aplicando ya", asegurando que "siempre" le pedirán al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que cubra las bajas laborales en la sanidad "siempre de una forma racional".

PSOE DICE QUE HAY "MÁS SUSTITUCIONES Y MÁS ESTABLES"

A continuación, la diputada del Grupo Socialista Ana Isabel Abengózar ha asegurado que le "sorprende" que el PP haya traído a las Cortes este debate, ya que "no hace ni tres meses que se hablaba de ello en la Comisión de Sanidad, donde se pudieron conocer los datos".

A este respecto, ha explicado que en 2017 ha habido "más de un millón de jornadas sustituidas" y que la media de su duración fue "un 10 por ciento más que en 2016 y 2015 y un 14 por ciento más que en 2014", por lo que ha defendido que actualmente hay "más sustituciones y más estables" que en época del anterior Gobierno regional.

Abengózar ha insistido en que actualmente se llevan a cabo más sustituciones y estas se hacen "conforme a la norma", afirmando que para el Ejecutivo autonómico la política de recursos humanos es "un eje" de su actuación en materia sanitaria y lo ha demostrado "homogeneizando los nombramientos, adaptándolos a la norma y aumentando la cantidad de estas sustituciones".

PP RELACIONA LA "AUSENCIA" DE SUSTITUCIONES CON LAS LISTAS DE ESPERA



Finalmente, el parlamentario del Grupo Popular Carlos Velázquez ha defendido que "las sustituciones, o más bien la ausencia de sustituciones, tienen mucho que ver con las listas de espera" y ha detallado que en la resolución de su partido se pide "establecer los mecanismos para que se cubran todas las bajas en un plazo no superior a dos días".

Velázquez ha justificado la presentación de este debate en el pleno, ya que "llega la época de vacaciones" y en las zonas rurales de Castilla-La Mancha se experimenta el fenómeno de que "en lugar de tener menos habitantes, en muchas se incrementa el número de personas que vienen a pasar las vacaciones con su familia".

Por ello, el diputado 'popular' ha pedido al Gobierno autonómico que "obre al menos una vez con responsabilidad" y esté "al lado de los que tienen que estar, que son los profesionales y usuarios que tienen una profunda preocupación por la falta de coberturas".

"CIEN MILLONES MÁS PARA PAGAR A LOS PROFESIONALES"



El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha arrancado su intervención para cerrar el debate lamentando el "tono de burla" del parlamentario 'popular' Carlos Velázquez al hablar de este tema.

Fernández Sanz ha dicho que no hay mayor "muestra de respeto" para los profesionales sanitarios que los más de cien millones de euros adicionales presupuestados para pagar nóminas, añadiendo a las casi 25.000 plazas de sanitarios que en la actualidad desempeñan su labor profesional en la sanidad castellano-manchega.

"Quien cuando tuvo responsabilidad de Gobierno no cumplió con las normas, hoy no está legitimado para criticar esto", ha zanjado.