Aprobada la modificación de crédito de 700.000 euros para indemnizar a la empresa del parking del Torreón

Jueves, 24 mayo 2018

economía

Ciudad Real | El Dia

El portavoz accidental del equipo de Gobierno, David Serrano, ha explicado que la llegada de una sentencia judicial firme es la que ha motivado que sea ahora cuando hay que pagar la indemnización a la empresa pese a que fue en 2009 cuando la Junta de Gobierno Local, a instancias del entonces concejal de Urbanismo Francisco Cañizares, aprobó el pago de dicha cantidad.

"Sin embargo, recurrimos los intereses que pedía la empresa y hemos logrado reducirlos a la mitad" ha señalado Serrano, quien ante las críticas de Ciudadanos de que no se hubiera presupuestado en 2017 y 2018 si el Ayuntamiento aceptó pagar la cantidad pero no los intereses, ha explicado que no se ha presupuestado hasta que no ha sido la sentencia firme en todos sus términos.

EL PP CULPA A LA JUNTA DE LA PARALIZACIÓN

Por su parte, el concejal del PP Miguel Ángel Poveda ha trasladado toda la responsabilidad del fracaso de este proyecto al PSOE a través de la Junta de Comunidades que entonces presidía ya que, ha dicho, se pusieron impedimentos que concluyeron con que a la empresa Prodepark le resultó inviable continuar con la obra, "por lo que los 700.000 euros que se van a pagar corresponden al trabajo realizado hasta entonces".

Poveda ha justificado sus afirmaciones en el hecho de que mientras que en 2006 la Junta de Comunidades hablaba de la posibilidad de que las galerías que se encontraron fueron mudéjares "pero en 2015, una vez que se habían cargado el proyecto, dice el equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento que se trata de restos sin importancias y no musealizables".

Asimismo, Poveda ha coincidido con el portavoz del de Ciudadanos, Francisco Fernández-Bravo, en que el pago de esta indemnización no se hubiera incluido en ningún presupuesto y se haga a través de modificación de crédito "a sabiendas de que había que pagar desde 2016, pero se les olvidaba presupuestar para pagar a la empresa" por lo que Fernández-Bravo ha considerado que es "una chapuza presupuestaria".

El único grupo que ha votado en contra ha sido Ganemos porque, como ha defendido su portavoz Nieves Peinado, el "responsable de esta chapuza" es el Partido Popular "que gestionan peor que nadie por mucho que se empeñen en decir lo contrario". De hecho, ha asegurado, "sus más de 20 años de Gobierno le han salido muy caros a los ciudadanos con un gasto de más de 20 millones que no han servido para nada a nadie con 'regalitos' como el inacabado teatro auditorio, el edificio fantasma o el secarral por el que pagaron 5 millones de euros para una ampliación del cementerio que nunca llegó".