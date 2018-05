El Ayuntamiento de Ciudad Real rechaza la instalación de turborotondas

Jueves, 24 mayo 2018

Asimismo, ha destacado que las turborotondas "son más sencillas de utilizar porque tienen más capacidad que las rotondas de los conductores y suponen menos posibilidades en la toma de decisiones de los conductores, que no pueden hacer cambios de trayectoria debido a una línea continua interna que le da fluidez y evita accidente como se ha demostrado en las ciudades en las que se ha instalado", ha señalado Fernández-Bravo.

El portavoz del equipo de Gobierno, David Serrano, se ha mostrado en contra de esta iniciativa porque, ha dicho, más adecuado que abordarse en el Pleno es que esta propuesta pase por el Consejo de Movilidad donde hay técnicos especializados en estas cuestiones de organismos como la DGT o la UCLM.

Ganemos tampoco ha apoyado la propuesta al destacar que el modelo de movilidad de Ciudadanos sólo piensa en el vehículo a motor privado y no en otros medios de transportes sostenible como defienden los movimientos municipalistas, organizaciones ecologistas y sociedad en general, algo que Fernández-Bravo ha negado alegando que también presentó mociones sobre aparcamientos de bicicletas, la creación de un abono transporte o la eliminación del tráfico rodado en el parque forestal de la Atalaya.

El PP ha optado por apoyar la propuesta porque, ha indicado Miguel Ángel Rodríguez, no es incompatible probar las turborotondas y más adelante otros proyectos que favorezcan la coexistencia con otras formas de tráfico.

MAS SEGURIDAD EN EL ESQUELETO DEL TEATRO AUDITORIO

Por otra parte, --y también con el voto de calidad del alcalde accidental-- se ha rechazado otra moción de Ciudadanos en la que instaba a implementar más medidas en el vallado del inacabado Teatro Auditorio donde, ha dicho, los vecinos denuncian que los "los jóvenes entran y salen del recinto pese a la situación de la inseguridad en su interior e, incluso, lanzan piedras contra los coches y ya se han roto cristales de varios vehículos".

Asimismo, ha solicitado que se realicen tratamientos eficaces para eliminar "las colonias de ratas y cucarachas que se encuentran en el inmueble y que salen al barrio de Larache y, por ende, al resto de la ciudad", ha dicho Fernández-Bravo.

Mientras el PP apoyado la moción y ha lamentado "la dejadez en las labores de mantenimiento del equipo de Gobierno", el concejal de Urbanismo y Obras, Alberto Lillo, la ha rechazado porque ha recordado que se sellaron las puertas metálicas del aparcamiento de este esqueleto "porque cuando entramos por primera vez habían arrasado con todo y había colchones y restos de hogueras", además de que se han elevado las vallas y Mantenimiento va cada cierto tiempo a arreglar los butrones que se hacen.

Finalmente, Ganemos ha rechazado la propuesta y, además de lamentar que Ciudadanos no haya hecho referencia a que el PP es el responsable de ese esqueleto que califica de inseguro y nido de plagas "y no lo ha hecho con la intención de tener el apoyo de su aliado natural que son los populares", ha destacado que se está trabajando en buscar soluciones a ese faraónico proyecto "que no era necesario y costó 15 millones de euros".

MARQUESINAS PARA TAXIS EN EL HOSPITAL

Por otra parte, se ha dado luz verde a la propuesta del concejal no adscrito --con el apoyo de PP y Ciudadanos-- para que se instalen marquesinas en las puertas de Hospitalización y Consultas del Hospital General Universitario de Ciudad Real para poder trabajar en condiciones, especialmente cuando en verano se alcanzan los 40 grados, y para que los clientes puedan esperar a la sombra.

Para ello ha propuesto que se llegue a acuerdo con el Hospital General de Ciudad Real para instalarlas en el recinto y, de no ser posible, que se haga en las cercanías en un terreno municipal. Medidas que, ha dicho David Serrano, ya se están llevando a cabo y ha avanzado que el Ayuntamiento está mediando con el hospital para buscar soluciones y que se hablará también con los taxistas.