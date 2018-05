Ganemos tacha de machista al portavoz del PP en Ciudad Real

Viernes, 25 mayo 2018

política

Ciudad Real | El Dia

En un debate que ha comenzado de forma apacible sobre las tasas del agua, la introducción de los temas nacionales como la sentencia de la trama Gürtel o el chalet que se han comprado los dirigentes de Podemos, han caldeado los ánimos hasta el punto de que han empezado a cruzarse acusaciones entre distintos concejales a la vez y que han motivado que el presidente del Pleno, el alcalde accidental Nicolás Clavero, tuviera que llamar al orden.

Finalmente, se han calmado los ánimos y se ha aprobado -con la abstención del no adscrito- la propuesta de Ganemos para que, tras la subida de la tasa del agua motivada por la ejecución del contrato firmado por el anterior equipo de Gobierno del PP con Aquona, se baje la cuota fija que depende de la ordenanza municipal y se compense así a los ciudadanos.

El concejal de Ganemos Jorge Fernández ha defendido durante el debate -en el que también ha salido a colación la sentencia de la trama Gürtel- que el agua y el saneamiento es un servicio esencial sobre el que no se deberían realizar ese tipo de subidas "debidas a un contrato que resulta dañino" y ha recordado a la gente que tiene problemas de pobreza energética aunque las subidas no sean grandes.

Por su parte, el portavoz del PP, Miguel Ángel Rodríguez ha considerado curioso que Fernández presente esta moción contra la medida adoptada por el equipo de Gobierno "que gobierna porque Ganemos lo sostiene" con la que se subió, porque se aprobó en Junta de Gobierno cumplir el contrato con Aquona, un 2,7% cada tramo a través de una medida que ha denominado el "alcantarillazo".

RODRÍGUEZ: APOYO AUNQUE "NOS REPUGNAN" LOS ARGUMENTOS DE GANEMOS

Rodríguez, que ha explicado que ya han interpuesto un recurso de reposición contra esa subida, se ha preguntado por qué si el conjunto de la subida del primer trimestre del año la asumió el Ayuntamiento no hace lo mismo el resto del año aunque finalmente ha apoyado la moción "aunque nos repugnen sus argumentos, desde el convencimiento de que el equipo de Gobierno los ignorará".

El portavoz accidental del equipo de Gobierno, David Serrano, ha dicho que no es posible que el Ayuntamiento asuma esa cuota refiriéndose a las condiciones del mismo contrato que ha provocado la subida "que es de 0,33 céntimos al trimestre" si bien ha apoyado la propuesta de Ganemos.

CATALÁ: DIMISIÓN POR "INSTAR A LA SOCIEDAD" CONTRA EL PODER JUDICIAL

La Gürtel o el chalet de los dirigentes de Podemos no son los únicos asuntos del panorama nacional que se han colado en el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ya que el grupo Ganemos ha presentado una moción de rechazo a la sentencia de la Manada y que se nombre personas no gratas a los cinco condenado, un momento que el concejal no adscrito Pedro Fernández ha aprovechado para exigir la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a quien ha acusado de "instar a la sociedad contra el poder judicial".

Esta moción se ha aprobado con los votos a favor de Ganemos y PSOE, mientras que el PP se ha abstenido y Ciudadanos y el concejal no adscrito han votado en contra por considerar que esta moción es una ingerencia del poder legislativo en el judicial, si bien todos han querido mostrar su solidaridad con la víctima.

Finalmente, el Pleno ha concluido con el rechazo de una moción de Ganemos para que los menores de 18 años participen como toreros o público en los espectáculos taurinos y la aprobación de una moción del PP -con el apoyo de Ciudadanos y el no adscrito- para que se incremente la cuantía de las multas en la zona ZAS del Torreón a aquellos locales de ocio que incumplan la ordenanza de ruidos así como que se rebajen a 25 decibelios el nivel acústico permitido de inmisión en las viviendas de zona residencial en cualquier franja horaria, extremo rechazado por la Asociación Provincial de Ciudad Real.