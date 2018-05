C-LM aboga por ofrecer una "buena formación" para combatir el abandono escolar

Viernes, 25 mayo 2018

evitar "empleo precario"

REGIÓN | ELDIAdigital.es

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha asegurado que el objetivo del Gobierno de Castilla-La Mancha es una "buena formación" para combatir el abandono escolar en la región, ya que si no se estará contribuyendo a un "empleo precario".

Así se ha pronunciado Felpeto en declaraciones a los medios en la inauguración de la Jornada 'Promoviendo la reducción del abandono escolar prematuro, desde las políticas públicas de Empleo y Educación', junto al viceconsejero de Empleo y Relacionales Laborales, Francisco Rueda, en donde ha señalado que el abandono escolar tiene "mucho que ver" con la concienciación de la familia y con la sociedad "en general".

"Muchas veces entendemos que lo importante es el empleo sin más, lógicamente si no va asociado a una buena formación estaremos contribuyendo a ese empleo precario y por eso no debe ser el objetivo", ha añadido.

A preguntas de los medios, Felpeto ha señalado que en el período 2010-2015 la tasa de abandono "mejoró" como consecuencia de la crisis, algo que, a su juicio, "no era deseable", ya que en esta etapa bajó porque el empleo juvenil se incrementó "mucho" y en la etapa anterior a 2010 la tasa de abandono fue "muy amplia" porque había posibilidades de empleo, pero eso "no quiere decir que hubiera una buena formación para el empleo".

Para el consejero ahora se está en un "momento estable", ya que en Castilla-La Mancha en los últimos tres años "se ha bajado unos dos puntos", aunque esto, para Felpeto, "no significa nada si no se está concienciado en que lo importante no es la tasa, sino que el objetivo es la mejora del empleo y la cualificación en el ámbito de la formación".

ESTRATEGIA COMPARTIDA

Por su parte, el viceconsejero de Empleo y Relacionales Laborales, Francisco Rueda, ha dicho que desde el Ejecutivo autonómico se está trabajando en una estrategia compartida que englobe una aproximación desde varios ángulos, con uno preventivo en el sistema educativo, pero con otro también para cuando las personas han salido al mercado de trabajo.

Rueda ha destacado que en la última estadística de la Encuesta de Población Activa (EPA) del pasado año 2017, el abandono escolar se sitúa en un 22,1 por ciento en la región, lo que supone que Castilla-La Mancha es la "tercera Comunidad Autónoma donde más ha bajado" con respecto a la media nacional, aunque ha reconocido que "sigue siendo demasiado alta".

"Está vinculada a la evolución del mercado de trabajo porque parece que cuando el mercado de trabajo ofrece oportunidades de empleo a los jóvenes, hay un riesgo de sacarlos de las aulas", ha aseverado.

Para el viceconsejero el problema del abandono escolar tiene "múltiples causas", en las que el factor más determinante es el nivel educativo de la familia, aunque también influye el nivel económico. Rueda ha señalado que hay "mayor riesgo" en jóvenes que proceden de "padres en desempleo, inmigrantes, minorías étnicas y es mayor en chicos que en chicas".