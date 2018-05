DE FERIAS, DÍAS Y VIAJES (Por Eduardo Martínez Rico)

Viernes, 25 mayo 2018

Cada vez que corro por el Retiro y veo que están montando las casetas de la Feria del Libro soy consciente de que ha pasado un año más.

Dicen que cada vez pasan más rápido. Un amigo, hace años –tal vez más de veinte- me dijo que a partir de los cuarenta iban volados.



Yo ya tengo más de cuarenta años. Cuarenta y dos, para ser exactos.



Pero no me pesa. Los cuarenta pueden ser más ligeros y dinámicos que los veinte. Según se mire. Según la persona, según la vida.



Yo no tengo queja.



Cuando se publique este artículo, si no ocurre nada grave, estaré firmando ejemplares de mis libros: Cid Campeador, Fernando el Católico. El destino del rey, La guerra de las galaxia. El mito renovado, Cartas de un joven escritor a Don Quijote de la Mancha, Confesión, Relámpagos, Cuerpos y letras, Francisco Umbral. Entre la novela y la memoria…



Unos cuantos. Me he dejado media vida leyendo y escribiendo, pero tampoco me pesa. He hecho muchas otras cosas y al final todas han sido integradas por la escritura, y la escritura al mismo tiempo ha sido integrada por la vida, por mi vida.



He sido feliz leyendo, leyendo y escribiendo. Si lo he hecho ha sido como el que sigue un impulso natural e íntimo. Algunos, muchos, llaman a esto vocación. A mí me ha llenado la vida.



Pero hay otras cosas que me la han llenado.



Ahora en Madrid, en general, hace buen tiempo, tiempo de paseo, de deporte, de Feria del Libro. Animo a todo el mundo que esté por Madrid a que se dé una vuelta por las casetas. Los libros son nuestros amigos, y muy buenos amigos.



Nos enseñan, nos divierten, nos acompañan. ¿Qué más se puede pedir?



Desde niño he tenido un libro en la mano, o muy cerca. O en la cabeza, o en el telar, escribiéndolo, en ese viaje único, inefable tal vez, ese viaje que sólo se puede transmitir en el hecho de la escritura, del libro o ahora del artículo.



Invito al lector a viajar con nosotros. Este viaje mío acaba aquí, pero ya estoy invitando al lector al siguiente.



Espero que no me abandone.