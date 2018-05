El PP de CLM no entiende la "prisa" del PSOE por registrar la moción de censura

Viernes, 25 mayo 2018

El PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que no entiende la "prisa" del PSOE por registrar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y cree que los socialistas deberían "haberse pensado muy bien lo que hacen" porque no pueden dar ejemplo "de absolutamente nada", ya que "tienen mil imputados que están siendo juzgados por los ERE de Andalucía".

La portavoz de los 'populares' en la región, Carmen Riolobos, ha señalado, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa, que, tras registrarse esta moción de censura, los partidos "sensatos" en Congreso de los Diputados "lo que tienen que hacer es esperar a que haya una sentencia firme" contra el PP en el caso Gürtel, manifestando que la sentencia dada a conocer este jueves que condena al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama "es recurrible".

Riolobos ha opinado, en referencia al PSOE, que "un partido que ha sido condenado por Filesa, Malesa y Time-Export, que tiene a una serie de juzgados que están investigando casos de financiación ilegal del partido en Valencia junto a sus socios del Bloc y que tiene en Castilla-La Mancha al único condenado en sentencia firme en los tribunales por temas de dinero, el señor Hernández Moltó", no puede dar ejemplo "bajo ningún concepto".

La portavoz del PP en la Comunidad Autónoma ha hecho hincapié en que España "necesita estabilidad para seguir en la senda de crecimiento económico" y ha recordado que se acaban de aprobar "unos Presupuestos Generales del Estado que son los más sociales de la historia".

EL PP "NO HA SIDO CONDENADO"

Preguntada también por la sentencia sobre el caso Gürtel, Carmen Riolobos ha hecho hincapié en que esta "deja claro que el PP no ha sido condenado" y que hay una "ausencia total" de su partido "en la participación de los hechos que se juzgaron".

"No es una sentencia firme, es una sentencia que el PP va a recurrir porque hay un voto particular que deja claro que el PP no conocía los hechos y la ausencia total de participación", ha añadido.

Además, ha asegurado que su partido ha dado "la batalla" contra la corrupción implantando "las leyes más estrictas" contra ella.