El campus de Cuenca encabeza el palmarés del concurso cultural #CreaCIC2018 de la UCLM

Viernes, 25 mayo 2018

cuatro distinciones

UCLM | ELDIAdigital.es

El jurado de #CreaCIC2018 ha decidido que el premio a la mejor fotografía artística sea para el trabajo 'Calavera' de Alejandro López Tendero, de la Facultad de Educación de Albacete); el premio a mejor vídeo es para 'Persecución' de Alicia Díaz Rico, de la Facultad de Educación de Cuenca); el de ilustración es para 'Robots de carne y hueso' de Teresa Fúster Varela, de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca; y la mejor serie en el proyecto de David Carrión López de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, por su trabajo 'Robot'.

Además, se ha premiado como mejor relato a la obra 'Raíces' de Ángel Fernández Flores, de la Facultad de Letras de Ciudad Real; y a Teresa Tomás Villarías de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca por 'OLMO_Casa Juárez' como mejor fotografía universitaria.

Asimismo, #CreaCIC2018, con la colaboración del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, ha fallado el concurso 'Mujer y Ciencia' dotado con 500 euros que ha premiado a Ana Molina Martínez de la Escuela de Arquitectura de Toledo por su obra 'Hipatia'.

Por lo que respecta al concurso de maquetas musicales, Nitsuga, The wife and the husband y Ty Harrington actuarán en la final que se celebrará en Cuenca durante el próximo mes de octubre.

#CreaCIC2018 , ha congregado a 150 participantes entre alumnos, PAS (Personal de Administración y Servicios), PDI (Personal Docente e Investigador), estudiantes de Bachillerato, ciclos formativos y del Programa de Mayores y e internacionales, y ha repartido más de 6.100 euros en premios.