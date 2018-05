Jorge Ortega: “Para mí es un privilegio firmar en la Feria del Libro de Madrid y hacerlo el último día”

Sábado, 26 mayo 2018

Literatura

Cuenca | D. Guijarro

Jorge Ortega es un licenciado en derecho y económicas por la Universidad Complutense de Madrid cuya trayectoria profesional ha estado ligada a la dirección de centros educativos y en la actualidad es el director del Colegio Santa Beatriz de Silva de Madrid. Aunque nación en Madrid por circunstancias familiares de su familia su vida ha estado ligada a dos localidades conquenses. Cervera del Llano es la localidad de donde procede su familia y que lo vio crecer, y Villarejo Periesteban es donde se casó y la que ha visto crecer a su propia familia.

Para este escritor novel lo vivido en las últimas semanas desde que presentó la novela ‘Mi horizonte es mi tumba’ de Ediciones Atlantis, es un sueño hecho realidad y aunque reconoce haber sentido un poco de vértigo por un éxito que no se esperaba, su talento, creatividad y tesón le dan alas para seguir soñando. Jorge Ortega ha tenido la amabilidad de atender a eldiadigital.es para poder conocer a un escritor que dará mucho de qué hablar.

¿De dónde le vino la vocación de escritor?

Fue por amor a la lectura. Llevo escribiendo desde pequeño, al principio era poesía básica y luego fui puliendo el estilo. Hubo un paréntesis de varios años pero como mi pasión es leer me hizo retomarla. Había veces que no encontraba una novela que me llenara del todo y pretendía escribir algo que me gustara. Así comencé a escribir contenidos cada vez más amplios hasta llegar a la novela.

¿Es su primera novela?

No, con anterioridad ya había escrito otras que habían ganado o quedado finalista en algún premio pero sí que es la primera novela que me publica una editorial más en serio.

¿Cómo definiría su obra? ¿Qué nos puede decir de ella?

Yo la calificaría de novela negra rural o novela negra costumbrista. Transcurre en dos localidades de Cuenca, que aunque tienen rasgos no son en las que yo he vivido, son inventadas, y está dividida en cuatro partes. En la primera aparece muerta una mujer y es investigado por la Guardia Civil sin aclararlo. Paralelamente hay una historia que transcurre años antes con un seminario que también tendrá que ver con el crimen. La segunda parte se desarrolla en un pueblo casi deshabitado donde hay una serie de muertes en extrañas circunstancias. Es en la tercera parte donde se unen esas dos partes que parecían inconexas y en la parte final, el desenlace, muestra cómo se ha desarrollado todo.

En la novela negra la investigación policial juega un papel fundamental. ¿Dónde ha encontrado la inspiración o el asesoramiento para dotarla de realismo?

Me ha aconsejado en muchísimas ocasiones un primo mío que es Guardia Civil desde hace más de treinta años y al que he acudido en multitud de ocasiones en temas de procedimiento y otras materias. También la obra de Lorenzo Silva, que me gusta mucho, y tiene muchos libros sobre la Guardia Civil y la investigación propia me ha servido componer para que no chirríe mucho los procedimientos de la Guardia Civil.

Un rasgo característico de los escritores es que suelen compartir con rasgos comunes con sus personajes. ¿En su caso se podría identificar con alguno?

No creo que uno en concreto pero sí que es cierto que cuando creas un personaje siempre se te escapa algo de tu personalidad o tus vivencias, quizás no en uno en concreto pero sí un poco en todos.

"Sí que se siente un poco de vértigo por saber si vas a estar a la altura, si se van a decepcionar. Por suerte todo está saliendo perfecto y poco a poco lo voy asumiendo"

¿Cuánto tiempo le ha llevado dar vida a esta creación?

Yo no me considero un escritor propiamente dicho porque no puedo dedicarle ni el tiempo ni el esfuerzo que requiere. Escribo cuando tengo tiempo libre y ganas por lo que me ha costado más de un año porque he tenido que ir buscando y acumulando tiempo.

¿Cómo fue la presentación de su libro?

Fue una sorpresa enorme. Fue en la Asociación de Escritores, cerca de Gran Vía de Madrid, y aunque familiares y amigos me habían dicho iban a ir no esperaba tanto. Se desbordó la sala que tenía capacidad para unas 140 personas y se agotó allí mismo la primera edición. Fue un éxito total hasta el punto que hubo gente que no pudo comprar el libro porque se habían agotado.



¿Está ya a la venta la segunda edición?

Quedan muy pocos días para que esté a la venta en todas las librerías y Amazon. Agotarse tan rápido pilló por sorpresa a la editorial y han tenido que acelerar los trámites de edición para que esté a la venta lo antes posible.



En la presentación estuvo acompañado de amigos, familiares. ¿Qué fue lo que más le emocionó?

Muchas cosas. Desde la presencia de gente que no esperaba hasta las palabras de un tío mío que salió a hablar y dijo cosas que llegan muy hondo. Por supuesto, también la presencia de mi mujer, mis hijas, mis padres, mi hermana, en definitiva de todos los que me rodean.

"Uno de los mejores elogios es que me dijeran que se había leído la novela en día y medio porque les había enganchado y no podían dejarlo"

Un buen entrenamiento para lo que le espera en la Feria del Libro de Madrid…

Sí voy a ir a firmar el 10 de junio de 19:30 a 21 horas. Es el último día de la Feria que siempre se reserva para los autores más conocidos y que más venden. Para mí es un privilegio más, firmar en la Feria del Libro y hacerlo en esas circunstancias. Todo lo que me está sucediendo es muy imprevisto y muy gratificante.

Está viviendo un carrusel de emociones, ¿ha llegado a sentir vértigo?

El día de la presentación cuando vi tanta gente, la verdad es que un poco. Vas asumiendo poco a poco que te van a publicar, que tu obra la va a leer más gente fuera de tu círculo cercano… Sí que se siente un poco de vértigo por saber si vas a estar a la altura, si se van a decepcionar. Son muchas cosas las que se te pasan por la cabeza pero por suerte todo está saliendo perfecto y poco a poco lo voy asumiendo.

Imagino que durante este tiempo le habrán dicho multitud de elogios. ¿Con cuál se quedaría?

Por ejemplo con gente que estuvo en la presentación, que no esperaba porque no conocía desde hace tanto tiempo, y que me dijo que se había leído la novela en día y medio porque les había enganchado y no podían dejarlo. Son cosas que te emociona además por venir de gente que no es de tu círculo íntimo.

¿Y críticas, ha recibido alguna?

De momento como no ha tenido ocasión de leerlo mucha gente todavía no. Sí algunas cosas puntual o cosas de la edición como que la letra es algo pequeña, pero críticas de la novela todavía no, habrá que esperar a más adelante.

¿Ante este éxito está pensando en su próxima obra o necesita algún tiempo para reflexionar?

No. Precisamente ya había comenzado a escribir algo antes de que me contestaran desde las editoriales que estaban interesados en publicar la novela. Ahora estoy comenzando a retomarla pero hasta que el trabajo no me lo permita no podré hacerlo del todo.

¿Se trata de la continuación de este libro o es totalmente diferente?

También tiene que ver con el tema policial pero es más picaresca y contiene más humor que la primera. Además está ambientada en un lugar totalmente distinto, en Madrid, no es una novela rural. Es totalmente diferente.

Por último, ¿se ha marcado alguna meta?

La verdad es que no porque yo con ver una obra publicada ya me conformaba. La verdad es que hasta hace poco tampoco era una meta porque si había mandado alguna novela o relato había sido a concursos pequeños. Ahora que he conseguido publicar en una editorial quizás la meta será seguir publicando, como ya lo he hecho público esta afición, por qué no seguir.