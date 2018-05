EL PENSÉQUE DE RAJOY (Por Rafa Montilla)

Sábado, 26 mayo 2018

A caballo entre los siglos XV y XVI, vivió Fray Gabriel Téllez. Más conocido por Tirso de Molina. En 1614 publicó su obra “El Castigo del Penséque”. Perteneciente a las Comedias de Capa y Espada y Palatinas, esta obra narra, entre enamoramientos y celos, los acontecimientos políticos de la España del siglo XVII. Su publicación supuso el destierro de su autor por burlarse de la hipocresía de la clase política.

De manera similar, y pasados más de 400 años, la actitud hipócrita del sr Mariano Rajoy y su “Penséque”, es decir su mirada inocente ante el caso Gürtel, le va a suponer el destierro de la Moncloa. Aunque la sentencia condena principalmente a los sres Correa y Bárcenas, el partido se ve salpicado como responsable civil subsidiario. La pasiva actitud que siempre ha demostrado el partido y el Presidente del Gobierno ante estos problemas, le pasan factura.

Se condena al PP por la utilización de fondos procedentes de actos ilícitos sin su conocimiento previo. Así queda establecido en la sentencia y en la justificación del voto particular del presidente del tribunal, el Juez Ángel Hurtado. Considera este magistrado que <<el PP no era conocedor porque los alcaldes de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, ambos de Madrid, actuaron a espaldas del partido y no puede probarse que el PP se lucrara>>. Sin embargo, la falta de reacción y de perdón les convierte culpables ante la opinión pública.

La eternidad en política es tan efímera que las novedades se solapan unas a otras sin solución de continuidad. Así, poco han durado las alegrías para el gobierno y el Partido Popular. De la celebración de los presupuestos a la caída en el pozo de la desesperación tan sólo unas horas les separan. De nada les ha servido para la causa abandonar al sr Zaplana cuando caminaba hacia la prisión. De igual modo, tampoco servirá escudarse en que la trama Gürtel <<son diez o quince casos aislados del pasado>>, como defiende el sr Rajoy a pesar de las evidencias.

La segunda parte de la obra mencionada de Tirso de Molina, titulada precisamente “El que Calla, Otorga”, parece mostrar como actuar hipócritamente tan sólo conlleva cortos éxitos temporales. El refrán popular da a entender que quien no presenta ninguna objeción sobre lo dicho o expresado por otra persona, sino, por el contrario, guarda silencio, entonces está concediendo la razón al otro. Durante años hemos visto como el sr Rajoy echaba balones fuera cada vez que la trama Gürtel aparecía en escena. En este sentido, siempre ha preferido callar que dar explicaciones. Por lo tanto, su actitud y los fallidos intentos de ocultación de responsabilidades han acabado por dar la razón, la aprobación y el consentimiento tácito a todo dicho y demostrado por los demás intervinientes. La sentencia es la plasmación legal de esta negligente actitud del PP.

Precisamente, los dos títulos de Tirso de Molina, son muy utilizados en la actualidad. se aplica a aquellas situaciones donde una persona es acusada o responsabilizada por algo, pero no se manifiesta de palabra en su defensa. El silencio, en este caso, es tenido culturalmente como signo de que se acepta lo que dice el otro. Es verdad porque no demuestra lo contrario. La política del “penseque” o mejor dicho del “creí que” todo saldría bien confiando en la justicia, tiene poco recorrido en un país sin separación de poderes. Que a estas alturas el PP pretenda presentar un Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia es un acto inútil. No pusieron vendas cuando las heridas sangraban y pretenden ponerla ahora cuando el cadáver del Partido Popular es paseado por las calles de la infamia, olvidando que ¡aún faltan seis sentencias más sobre este desaguisado político-económico!

El final de la obra mencionada, “El Castigo del Penséque”, parece estar más presente que nunca para el sr Rajoy y su pasividad:

“Para ser él español,

nación que gana por atrevida el laurel de Marte,

como el de Amor,

milagro es que tal valor haya,

por corto,

dejado perder tal mujer y estado”.