TIEMPO Y ESPERANZA (Por Carlos Martín-Fuertes)

Sábado, 26 mayo 2018

OPINIÓN | El Dia

Muy satisfechos estaban el otro día todos los implicados en el Parlamento Regional cuando se aprobó por unanimidad la Ley de Discapacidad que pretende no dejar huérfanos en el sentido material a las personas con discapacidad intelectual.

El presidente regional, los diputados de todos los partidos que componen la Cámara regional, los representantes de las asociaciones del sector, que fueron invitadas, salieron todos muy satisfechos a hacerse la foto de familia junto a la entrada principal del edificio. Y no era para menos. Precisamente la tarde anterior a la votación, en un acto de Marsodeto, se recordó y todos se las prometían felices por lo que se iba a aprobar. Por supuesto que no faltó cierta dosis del triunfalismo acostumbrado cuando los políticos pregonaban, “vamos a ser la primera Comunidad Autónoma en liderar este asunto...”.

Lo cierto es que el PP retiró las enmiendas para evitar que la Ley no saliera aprobada por unanimidad y el gesto se agradeció. La citada ley quiere dar la confianza a las familias de personas con discapacidad intelectual para que no se preocupen por el futuro aunque falten los padres. Una pregunta que se hacen todas las familias en estas circunstancias. Cabe recordar, que en la legislatura anterior, cuando gobernó el PP, también se aprobó una ley de similares características que “se metió en el cajón” y ahí está durmiendo el sueño de los justos, pues cuando llegó el PSOE al poder, lo evitó y no lo puso en práctica. Ahora, los que gobiernan y más que mediada la legislatura han sacado esta, que está bien, pero que habrá que dotarla de más medios en cuanto se pueda. Y ya va siendo tarde.

Todos sabemos que la Ley de la Dependencia no es mala ni mucho menos. Al revés, pero sucede que comenzó pobre, se la dotó con pocos medios, ahí sigue y aún continúa insuficiente, pues a veces no llega ni lo justo. Con la ley aprobada estos días se han apartado cinco millones de euros. Si ustedes lo dividen entre las personas englobadas en ese apartado, le saldrán casi céntimos. Es decir, las asociaciones y grupos que necesitan medios para estos grupos ven con esperanza la aprobación de la ley, pero como todas, hay que dar un margen de confianza y esperanza para que se lleve a cabo lo mejor posible, pero inicialmente bueno será que lo más pronto posible se dote con más presupuesto, porque de lo contrario se corre el riesgo de no poder atender suficientemente a estas personas y quedarnos cortos.

Luego, la tutela, las comisiones de seguimiento que puedan crearse, etc, no están de más, pero lo más importante radica en los medios, la cantidad de ellos a utilizar. Es un colectivo muy vulnerable que de por sí despierta simpatías a la sociedad, fácil de contentar, pero hay que estar ahí, apoyando y ayudando de verdad. Como dicen ahora, aquí no cabe el “postureo”, sino la acción real y sincera. Y conste que las asociaciones agradecen enormemente que la Administración Regional satisfaga puntualmente las ayudas, pues de esta manera pueden afrontar los gastos con más celeridad.