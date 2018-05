LOS MAESTROS (Por Eduardo Martínez Rico)

Domingo, 27 mayo 2018

Pienso sobre los maestros. Trato de arrojar luz sobre mí mismo, sobre mi entendimiento y mi memoria, para decir algo interesante sobre los maestros. He tenido muchos, y he estado muy orgulloso de ellos. Personas a las que admiro que me han enseñado escritura, literatura, historia, cine, filosofía, un sinfín de materias.

​

El otro día escribía sobre la amistad y J. Ignacio Díez, uno de mis maestros, que me dirigió la tesis, me felicitaba por no quedarme “a la sombra de los viejos maestros”, es decir, en este caso de Cicerón.

​

Y yo le decía que los viejos maestros eran seres humanos, personas, como nosotros, y que sin duda se parecían a nosotros más de lo que pensamos.

​

Creo recordar que eran los renacentistas los que decían que ellos eran unos enanos, pero unos enanos a hombros de gigantes. Y los gigantes eran los sabios clásicos, griegos y romanos.

​

Yo me siento un poco así: a hombros de los grandes maestros de la antigüedad y los grandes maestros de hoy, algunos de los cuales me han enseñado a mí, yo he convivido con ellos.

​

Pero es verdad que el escritor, o el artista, tiene que encontrar su propia voz -como insistía tanto Cela-, su estilo, y hacer con él sus propias aportaciones.

​

Pero ¿la voz, el estilo no cambia con los años? Yo creo que sí. No me considero mejor escritor que cuando tenía 25 años; me considero distinto escritor.

​

Un amigo de la infancia, un hombre al que considero muy inteligente, el profesor y arquitecto Iñaki Sánchez Simón, me decía hace bastantes años que del genio uno no podía aprender, pero que del maestro sí.

​

El maestro sabe mucho, pero enseña. Puedes seguir sus pasos, en sus obras y en sus palabras. Yo no voy a nombrar aquí hoy a maestros míos, aunque ellos saben quiénes son y van saliendo también en estos artículos.

Sólo decir que el maestro desprende una luz especial, la luz que enseña y te va iluminando el camino, el de hoy y el de mañana. Y sus palabras, como las de un padre –que es, o puede ser, a su vez un maestro-, quedan fijas en tu cabeza para activarse cuando más lo necesitas.

​

Supongo que el último gran privilegio de un escritor, un intelectual, un artista, quizá de cualquier persona o profesional, es convertirse en maestro: enseñar, y sin interés alguno, por placer o, mejor, cumpliendo sin saberlo un proceso inmemorial, muy natural, dando energía a una línea invisible que es la del conocimiento, algo más que conocimiento, ideas, arte, vocación, realización de la obra bien hecha, una detrás de otra.

​

En el mundo literario y periodístico existe la costumbre de llamar al compañero “maestro”.

​

A mí me lo empezó a llamar Raúl del Pozo, hasta que un día le dije:

​

-Raúl, no me llames maestro, que me haces pensar mucho.



​-Así se llamaban entre sí los que tenían el grado superior en los oficios.